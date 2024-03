Te llaman al móvil y nadie contesta: es Wangiri, el nuevo timo del que advierte la OCU

Las estafas telefónicas van variando cada poco tiempo pero todas ellas tienen un mismo propósito: timarte.

La OCU ha alertado recientemente de un nuevo truco, al que ha llamado Wangiri, que significa 'llamada y corte' en japonés.

Funciona de la siguiente forma: te llaman pero cuando coges el teléfono cuelgan. El timo está en que si devuelves la llamada para comprobar quién te ha hecho esa llamada en realidad estás telefoneando a un número de tarifación especial que te cobrará bastante.

Lo peor de este fraude es que como la mayoría de nosotros tenemos contratadas tarifas planas con nuestro operador telefónico, ya no tenemos la costumbre de revisar las facturas, pero si te timan con Wangiri verás que aparece en ellas.

Cómo detectar el fraude antes de devolver la llamada

La única manera de prevenir esta estafa es no devolviendo la llamada perdida, o no haciéndolo antes verificar quién te llamaba. Lo mejor es que compruebes el número y aquí te damos algunas pistas:

Reconocerás que es un número del extranjero porque su identificador comenzará por un “+” o un “00” seguido de un prefijo antes del número de teléfono en sí (el prefijo español es +34 o el 0034, pero los operadores retiran este prefijo para las llamadas nacionales).

seguido de un prefijo antes del número de teléfono en sí (el prefijo español es +34 o el 0034, pero los operadores retiran este prefijo para las llamadas nacionales). Hay algunos prefijos especialmente sospechosos : la Guardia Civil alertó de las llamadas procedentes de +355 Albania, +225 Costa de Marfil, +233 Ghana, +234 Nigeria , pero puede ser cualquier otro.

: la Guardia Civil alertó de las llamadas procedentes de , pero puede ser cualquier otro. También son de tarificación especial las llamadas con prefijos +803, +806 o +807 .

. Algunos terminales son capaces de reconocer directamente en el directorio de llamadas la localización de la llamada, si es el tuyo uno de ellos lo tienes más fácil.

Otra opción si aún tienes dudas es, antes de rellamar sin más, recurrir a un buscador web (Google, Bing…) y meter el número exacto que sale en la pantalla para tratar de identificar al remitente: si es una empresa conocida quizá ese número figure en alguna página web y sea fácil contrastar su veracidad.

¿Qué hacer si has picado?

Si has picado y has recibido tu factura de telefonía por un importe mayor de lo esperado, incluso aunque no sea desorbitado, comunícalo: