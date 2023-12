Mag Lari, mago profesional: «La magia es un lenguaje, una forma de comunicación compleja, mentimos»

La larga carrera como ilusionista de Mag Lari (Josep Maria Lari, Barcelona, 1973) incluye alrededor de una docena de espectáculos y múltiples intervenciones en televisión y radio en Cataluña y España. Destaca su colaboración como presentador y director de la escuela de espectáculos en el programa de talentos para magos ‘Pura Magia’, de TVE. Mañana (20 horas) se sube al escenario de Can Ventosa con su espectáculo ‘Strafalari’.

Estudió Filología Catalana en la Universidad de Barcelona. ¿Es la magia una forma de lenguaje?

Evidentemente. Es una forma de comunicación muy compleja. Se parece al lenguaje teatral. Mentimos doblemente porque hacemos creer al público algo que no hay y, además, tenemos que desarrollar un personaje y una actuación.

¿Por qué funciona un espectáculo de magia si el público sabe que es un truco?

Es una convención entre el mago y el espectador. El espectador sabe que lo van a engañar, pero a cambio sabe que vivirá una experiencia extraordinaria. Eso no lo da ningún otro arte.

Se inició en la magia cuando sus padres le regalaron un libro de Juan Tamariz. ¿Cómo le influyó?

Lo leí a los 14 años y me atrajo todo. Me cautivó el planteamiento de Tamariz de la magia y su lenguaje llano. Si cierras los ojos, parece que es él el que habla. Después de leer el libro empecé con la magia y sentí la satisfacción de sorprender a mis amigos y familiares. Después creé un espectáculo de magia para la residencia de ancianos de mi pueblo. Tuvo éxito y me dijeron que quedaron contentos.

Se dedica a la magia como profesional desde 1994. ¿Qué recuerda de esa primera actuación?

Fue en la sala Llantiol de Barcelona. Estaba muy orgulloso porque en ese lugar actuaron mil magos que yo admiraba como Juan Tamariz o Pepe Carrol. No me creía que estaba allí.

Poco después del salto al profesionalismo, en 1995, recibió el Premio Nacional de Magia Cómica. El reconocimiento le llegó muy rápido.

Lo fue, pero hacía años que ensayaba el número por el que nos dieron el premio. El jurado se fijó en la originalidad del espectáculo porque la ayudante con la que actuaba hacía el papel de que no quería trabajar.

El nombre del premio marca uno de los rasgos de su estilo: el humor. También se le reconoce por una imagen muy característica. ¿Cómo de importante es el personaje en la magia?

El personaje es lo que te marca porque la gente va a verte a ti y no un espectáculo. Es algo básico porque el público capta el sello y esto solo lo da el personaje. Al final, es lo que te permite trabajar.

Ha actuado en teatros y en televisión. ¿Qué formato prefiere?

Disfruto más del directo. En televisión hay mucha presión porque eres un invitado de la cadena y no estás tan a gusto. Por mucho que lo ensayes, no sabes qué elegirá el realizador o qué hará la cámara y nunca sabes si te van a pillar el truco. Lo bueno de la televisión es la proyección que te ofrece porque en un día a lo mejor te ve más gente que la que va a tus espectáculos en toda tu carrera. Lo interesante es combinar el directo y la televisión. Cuando la gente entra al teatro, es como si llegara a tu casa. Allí todo es más artesanal y se usan más las dotes interpretativas.

¿Cuál ha sido su truco más destacado?

No soy de trucos. Me satisface más un espectáculo o una puesta en escena. Me gusta mucho mi espectáculo ‘Ozom’ por el planteamiento dramatúrgico, porque interpretaba personajes distintos. Es la actuación por la que me gustaría que se me recordase.

¿Cuál ha sido la actuación de magia más importante que ha visto?

La del Mago Pop. Su tipo de magia es la que me interesa. A lo mejor no cuenta porque yo soy el que la ha dirigido.

Tiene una escuela de magia en Barcelona desde 2016, ¿cómo funciona?

Ofrecemos dos tipos de formación: para los que quieren ser profesionales y para los que ven la magia como un pasatiempo. También separamos entre adultos y niños.

¿Qué tiene que tener un mago para llegar al éxito?

Debe tener un personaje, que es lo más importante. También tiene que tener paciencia y trabajar hasta que el número le sale bien y no se ve la trampa.

¿Hay interés por la magia en España?

Hay interés y mucha afición. El nivel de magia del aficionado es muy alto. A la gente le gusta la magia y sorprenderse. El espectáculo del Mago Pop está batiendo récords en España y en el mundo.

Escribió ‘La magia de Michael Jackson’, llegó a viajar a Las Vegas para participar en una subasta de objetos suyos y usted es un gran coleccionista. ¿Qué tiene este cantante que lo hace tan especial?

Michael Jackson siempre me ha llamado mucho la atención por la complejidad de su personaje. Todo a su alrededor era un espectáculo: sus conciertos, sus actuaciones y sus apariciones públicas. Eso me atrae mucho.

Estos meses va a promocionar el espectáculo ‘Strafalari’. ¿Qué es lo que ofrece al público?

Lo estrenamos en febrero. Tiene magia, humor, participación con el público y un vestuario y un diseño de luces muy cuidado. Hay que crear marca y estos son los ingredientes con los que me gusta trabajar.

Empezó a hacer actuaciones profesionales en 1994. En 2024 cumple 30 años sobre los escenarios. ¿Tiene planeada alguna celebración?

Ya hicimos un espectáculo especial para celebrar el 25 aniversario. Creo que me esperaré a los 50 años [risas].