Un extranjero alerta y da sus razones para no mudarse a España: "¡No se me ocurre nada peor!"

Stuart es un británico que vive en las afueras de Madrid, aunque viaja por todo el país haciendo vídeos para su canal de YouTube 'Living and working in Spain', donde da consejos a otros extranjeros que están pensando mudarse a España.

Su canal, con más de 78.000 suscriptores, cuenta con diferentes vídeos en los que trata una amplia variedad de temas, como si Alicante es una buena ciudad donde vivir, cómo aprender español si un británico desea vivir en España, pueblos pequeños y casi abandonados...

Pero uno de sus últimos vídeos se ha hecho muy popular, sobre todo en la prensa británica, por las extrañas razones que esgrime para desincentivar a los extranjeros que están planeando mudarse aquí.

Razones para no mudarse a España

El vídeo que ha generado tantos comentarios se titula 'Razones para no mudarse a España' y, en los 17 minutos que dura, ofrece una larga lista de cosas que, o no entiende de la idiosincrasia española, o no soporta.

Si bien lo primero que asegura Stuart es que se trata de 'opiniones personales', también explica que lleva muchos años viviendo en este país y que, aunque su experiencia es bastante positiva, hay algunas costumbres españolas que le molestan.

Bajo su perspectiva el idioma perjudica la integración de los extranjeros en España porque, aunque se defiendan con el castellano "no importa lo bien que hables el idioma, encontrarás personas que no quieran hablar contigo solo porque no eres local y no van a confiar".

Stuart cree que si bien hace años los españoles se caracterizaban por tener un carácter amigable, han cambiado: "Tal vez sea por la pandemia de covid, pero lo cierto es que la gente ya no es tan simpática como antes. Cuando vas a bares o restaurantes a menudo te encuentras con personal muy antipático que no pone al cliente en primer lugar. No sé si tiene algo que ver con los bajos salarios y malas condiciones laborales", opina el youtuber.

Los españoles son muy "rutinarios"

Otra razón que esgrime Stuart para no vivir en España es que aquí las personas son "rutinarias y conservadoras. Les gusta hacer las mismas cosas año tras año, como las fiestas de los pueblos, que son siempre iguales. No les gustan los cambios". Stuart dice también que otro hándicap de los españoles es que discuten muchísimo de política, incluso con "agresividad". Algo que no comprende y que le molesta porque "no se puede cenar sin que salga el tema de la política".

También considera que a los españoles les gusta la masificación, por eso no les importa ir a playas llenas, a restaurantes en los que apenas cabe un alfiler o en bares donde ni siquiera se pueden sentar.