Sa Cala se convierte en la capital del ‘peix’

Arroz con pescado y marisco, creps de anchoas, sushi, platos elaborados con recetas secretas, bao de roja o brocheta de morena. Éstos son solo algunos de los platos elaborados con pescados locales que disfrutaron los asistentes a la primera edición de la ‘Fira des Peix’ celebrada ayer en el paseo de sa Cala de Sant Vicent.

Damien Arriulou muestra uno de sus creps con anchoas. / VICENT MARÍ

La jornada, marcada por el molesto viento y la ausencia total de sol para lamento de varios presentes, contó con una decena de participantes. Cada uno en su puesto, donde cocinaron y ofrecieron comidas. Platos diferentes aunque en algunos casos se repitió el mismo tipo de pescado como ingrediente principal.

Uno de los participantes entrega un plato a un cliente. / VICENT MARÍ

En un día así no faltaron los grandes clásicos, como el arroz con pescado y marisco. Éste corrió a cargo del cocinero de la colla de los Pichones, Rafel Roselló quien lo elaboró con roja, mero y rata. Para él, el secreto de hacer un manjar con producto del mar es «tener una buena picada, un buen caldo y un buen pescado».

Varios asistentes comparten mesa. / VICENT MARÍ

Sin embargo, hay quien optó por no revelar el misterio de sus creaciones, como la cocinera de The Boat House Eliana Leaños: «Ofrecemos dos platos que no tenemos en carta en el restaurante. El primero es un taco con pescado local que tiene mayonesa de níspero y una cebolla marinada con hierbas ibicencas. La otra es un tiradito de pescado, también de la isla, con un marinado de productos secretos para que no se sepa lo que es. Contiene pargo y roja».

Así como se acerca la hora de la comida aumenta el número asistentes. / VICENT MARÍ

La multiculturalidad gastrónima se evidenció en puestos como el food truck Aya Huma. Su encargado y cocinero, Fernando Cabrera, preparó poke bowls elaborados con una base de arroz con sushi, mango, pepino y tomate con corvina acevichada con lima. Cabrera afirmó que siempre intenta que «la mayoría de los ingedientes sean locales tanto con el pescado como con las verduras». De modo similar, Damien Arrulou, cocinero en The Grof, preparó creps de anchoas, siguiendo la receta que aprendió en su país natal: Francia.

La jornada cuenta con actuaciones musicales en vivo que animan el ambiente. / VICENT MARÍ

A pesar de que la mayoría de los participantes eran cocineros, también hubo excepciones, como Carlos Muñoz, que trabaja en mantenimiento, pero que decidió participar en el evento culinario ya que «es un amante de la cocina». «Es una sensación similar a la de tener un restaurante por un día», indica Muñoz, quien, cinco minutos antes de abrir ya tenía su puesto rodeado de curiosos, para los que preparó un bao de roja.

Sa Cala se convierte en la capital del ‘peix’ | FOTOS DE VICENT MARÍ / Aarón Benet Parrot

A las doce del mediodía, cuando la mayoría de los cocineros aún preparaban sus platos, empezó la actuación de ball pagès a cargo de la colla de Balansat. Varios curiosos grababan con sus teléfonos desde la playa a los balladors e, incluso, hubo una pareja que participó de manera improvisada en el espectáculo. Y es que, dos jóvenes se adentraron en el círculo y trataron de imitar los pasos de la colla.

Cómo no podía ser de otra forma, no falta la clásica paella y fideuà de marisco. / VICENT MARÍ

La música estuvo presente durante gran parte del evento. De hecho, antes del mediodía ya sonaban a bajo volumen por megafonía canciones animadas, como ‘Maniac’ de Michael Sembello, que rompían la tranquilidad imperante en el paseo. Una calma que fue desapareciendo con el paso de las horas y el aumento de la afluencia de gente y del volumen de la música.