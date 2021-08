Los voluntarios capturan medio millar de serpientes en Ibiza desde primavera

De momento, cada una de las trampas controladas por la red de voluntarios ha conseguido atrapar una media de 2,7 reptiles, según el informe realizado por la herpetóloga Antònia Maria Cirer a partir de los datos aportados por 102 voluntarios de SOS Salvem sa Sargantana Pitiusa. Aunque el número total de personas que se hicieron con cebos para participar en la campaña supera los 320, Cirer evita proyectar cálculos finales y se limita a las cifras contrastadas.

No obstante, el número real de capturas durante este año se encuentra muy por encima, ya que el mayor número de jaulas son del Consorci per a la Recuperació de la Fauna Salvatge de les Illes Balears (Cofib), que facilitará sus datos oficiales esta semana, según avanzó ayer un portavoz de la conselleria de Medio Ambiente. Cabe tener en cuenta que, en 2020, el Cofib tenía 330 trampas repartidas por toda la isla, mientras que esta temporada tenía previsto instalar 2.000.

Reparto por zonas

Sant Joan es el municipio donde se han registrado más capturas hasta el 31 de julio, con 173 serpientes en 42 trampas. En Santa Eulària también se han atrapado 173, pero se han empleado 57 cepos. En el municipio de Sant Josep, que hasta ahora quedaba mucho menos afectado por esta plaga, se han cazado 34 ejemplares en 55 jaulas, mientras que en Sant Antoni se han empleado 45 para atrapar 30 reptiles. En Vila, los voluntarios han conseguido ocho serpientes con cinco cepos.

La gran mayoría de las capturas corresponden a culebras de herradura (Hemorrhois hippocrepis), pero también hay algunas de serpiente blanca (Rhinechis scalaris). Los datos de este informe abarcan el periodo de apareamiento de las serpientes, «por tanto el de mayor movilidad y con más capturas», que comenzaría a partir de abril, tras el periodo de hibernación.

No obstante, Cirer precisa que el despertar de estos reptiles es gradual y no se produce de manera homogénea en todo el territorio. «Si hace día soleado y su escondite está más expuesto, se pueden encontrar en febrero y, a lo mejor, después no se ve ninguna en marzo», explica. A partir de agosto y hasta finales de octubre se prevé capturar las crías nacidas durante este verano, «a partir de 20 centímetros de longitud».

Campaña hasta noviembre

El registro definitivo de la primera campaña de actuación llevada a cabo por SOS Salvem sa Sargantana Pitiusa se recopilará a finales de noviembre. Se prevé que, a finales de octubre, ya deban empezar a retirarse las jaulas, aunque no haya empezado el periodo de hibernación. Ya empezará a hacer demasiado frío para los ratoncitos que se usan como cebo, aunque quedan protegidos dentro de las jaulas para que no los maten las serpientes.

«Si algún voluntario puede sacar la trampa durante el día y retirarla antes que anochezca, podrá mantenerla activa más tiempo, pero no todo el mundo puede controlarla a diario», detalla Cirer. «Lo mejor es meterla en casa como mascota, como si fuera un hámster».

Así, pese a que no quedan cepos para repartir hasta la próxima temporada, Cirer apunta que los nuevos voluntarios serán bienvenidos. «No se trata solo de capturar serpientes, sino que también es importante criar a los ratoncillos».