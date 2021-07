Los ingresos por covid en la UCI de Ibiza crecen en paralelo al incremento de casos

Los pacientes ingresados por covid en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Can Misses pasaron ayer de uno a cinco en un solo día. Además, la mitad de los ingresados en el centro son ahora críticos, dado que dos personas ingresaron directamente en la UCI, dos fueron derivados a ella desde planta, y se dieron dos altas hospitalarias. Así, en estos momentos hay cinco pacientes en planta y otros cinco en tratamiento intensivo, mientras que anteayer nueve contagiados recibían atención en planta y solo uno en la UCI. La cifra de hospitalizados críticos es la más alta desde el pasado 22 de abril.

Los contagios también repuntan. El laboratorio de Microbiología del Área de Salud de Ibiza y Formentera detectó ayer 27 positivos. No se registraban tantas infecciones desde el pasado 20 de febrero. 25 de los contagios se originaron en la isla de Ibiza, mientras que los dos restantes acontecieron en Formentera.

En cuanto a los enfermos leves o asintomáticos que se recuperan en sus casas, son 25 más que el día anterior. En las Pitiusas hay 226 personas en seguimiento por Atención Primaria. En Ibiza superan ya el umbral de los 200 y se sitúan en los 209, frente a los 186 del día anterior. En Formentera son 17 los pacientes que reciben asesoramiento telefónico por parte de los equipos de Atención Primaria del Área de Salud de Ibiza y Formentera. En la Pitiusa menor este dato representa el valor más alto desde el 18 de febrero.

Por el momento el empeoramiento de la situación sanitaria no se refleja en el número de profesionales sanitarios en vigilancia. Solo hay un trabajador positivo.

Incidencia al alza

La incidencia acumulada (IA) a catorce días de Ibiza y Formentera es prácticamente idéntica, si bien en la Pitiusa mayor el índice se encuentra claramente al alza. En ambos casos, no obstante, supera los 100 casos por 100.000 habitantes. En Ibiza la IA a catorce días es de 109,3 casos por 100.000 habitantes, mientras que en Formentera es de 109,2.

La incidencia muestra una tendencia al alza en todos los municipios y Vila presenta los peores registros de la isla

Por municipios, es Vila, la ciudad con más población de la isla, el que presenta la incidencia más elevada. En la ciudad, la IA a 14 días asciende a los 168,2 casos por 100.000 habitantes. La nota común a todas las localidades de la isla es que la IA a 7 días evidencia la tendencia al alza del índice de contagios.

Vicent Marí: «Los datos son muy preocupantes»

El presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, consideró ayer que los datos de contagios registrados en la isla en estas últimas jornadas son «muy preocupantes». En un vídeo, Marí pidió «máxima precaución» a los ciudadanos y que éstos, si todavía no han sido vacunados y tienen más de 16 años, soliciten ya el turno a través de la web Bitcita. No obstante, la vacunación a los más jóvenes no ha llegado lo suficientemente pronto para frenar el aumento de los contagios en las Pitiusas. En Ibiza el 21,9% de los jóvenes de entre 16 y 24 años ya han recibido la primera dosis del antídoto, mientras que en la isla de Formentera han sido inoculados el 11,3% de los jóvenes de entre 16 y 24 años.