El Consell debe garantizar la seguridad viaria en Can Bonet

En noviembre de 2019, el grupo PSOE del Consell Insular d’Ibiza presentaba una moción, que se aprobaba por unanimidad, en la cual el equipo de gobierno de esta institución se comprometía a reunirse con el Ayuntamiento de Sant Antoni de Portmany para desarrollar de forma coordinada un proyecto para conseguir una accesibilidad integral entre los barrios de Can Tomàs, Can Bonet, sa Serra y es Molí con el núcleo urbano y los centros educativos e instalaciones deportivas de Can Coix, que permitirá la accesibilidad de manera segura a viandantes, ciclistas y personas con movilidad reducida. Así mismo, una vez redactado el proyecto de accesibilidad, este equipo de gobierno se comprometió a la ejecución urgente del mismo.

Después de innumerables preguntas en el pleno para saber cuál era la situación del proyecto, en diciembre de 2021, el grupo PSOE presentó una nueva moción, consensuada y aprobada también por unanimidad, a través de la cual el equipo de gobierno se comprometía a elaborar una propuesta técnica, incluyendo la posibilidad de un paso elevado, para mejorar la seguridad de viandantes en la comunicación entre Can Bonet y Can Guillemó. Parece claro que el equipo de gobierno del Consell Insular d’Ibiza no se ha tomado en serio el compromiso adquirido y sigue sin dar solución al problema de la inseguridad que genera el paso de peatones que une el barrio de Can Bonet con el camí de Can Guillemó. Es incomprensible e inaceptable que los vecinos de Can Bonet tengan que poner en juego cada día su integridad, por la negligencia de un equipo de gobierno que no ha sido capaz de llevar a cabo las mejoras necesarias para garantizar su seguridad, a pesar de ser advertidos en numerosas ocasiones por éstos de la peligrosidad del mismo y de la necesidad de una solución urgente. El sábado pasado, un chico de 16 años fue atropellado tras saltarse un conductor un semáforo. Este hecho, de por sí extremadamente grave y preocupante, lo es mucho más si cabe después de que los vecinos hayan denunciado públicamente la falta de mejoras. Es hora de que el Consell Insular de Vicent Marí y Mariano Juan, conseller de Infraestructuras Viarias, haga algo para solucionar este problema. No basta con seguir proponiendo posibles soluciones alternativas para ver si se palía el problema, utilizando a los viandantes del barrio como conejillos de indias. Los vecinos demandan una solución definitiva que garantice la seguridad de los peatones. La construcción de un puente elevado es la solución más adecuada para garantizar la seguridad de los vecinos, es lo que estos demandan y es el compromiso que deben cumplir los responsables del Consell Insular d’Ibiza. Es hora de que el equipo de gobierno deje de dar discursos y realice acciones para solucionar los problemas. Los vecinos y vecinas de Can Bonet no pueden seguir siendo víctimas de la falta de actuación del Consell Insular d’Ibiza. Es hora de actuar y dar una solución definitiva y urgente a este problema para evitar nuevos accidentes, como exigen los vecinos y vecinas del barrio. Víctor Torres Pérez | Conseller del grupo PSOE en el Consell Insular d'Eivissa