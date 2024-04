Lluita contra els anuncis de lloguers turístics il·legals: Fracàs del Consell Insular

El conseller de Lluita contra l’Intrusisme, Mariano Juan, ha tornat a demostrar la seua incapacitat per a abordar de manera efectiva el problema del lloguer turístic il·legal a Ibiza. Les seues recents declaracions a Diario de Ibiza, on destaca la necessitat que les plataformes de lloguer siguin «corresponsables» dels anuncis il·legals, són simplement una admissió del seu fracàs a l’hora de protegir els interessos de la nostra illa.

L’acord signat amb Airbnb, a principis de la legislatura passada, una de les principals plataformes de lloguer turístic relacionades amb l’augment del problema del lloguer il·legal a la nostra illa i presentat inicialment com un acord històric en la lluita contra el lloguer il·legal, ha resultat ser una farsa. Aquest acord no comprometia a la plataforma a complir amb la normativa turística, ni feia referència a l’obligació d’indicar en els anuncis el número de registre de l’activitat turística. A més, eximia Airbnb de la seua responsabilitat en el compliment de la llei. A pesar dels anuncis i les promeses que aquest acord contribuiria a combatre el problema, hem assistit perplexos a com els lloguers il·legals proliferaven en les plataformes amb total impunitat. Des de pisos residencials fins a caravanes o fins i tot tendes de campanya, tota classe d’anuncis de lloguer il·legal han trobat un refugi en Airbnb.

Mentre Mariano Juan celebrava com un gran èxit la signatura d’aquest memoràndum amb una plataforma sobre la qual requeia una proposta de sanció, el Consell de Mallorca multava Airbnb amb 125.000 euros per les seues pràctiques de promocionar allotjaments turístics il·legals. Per què el Consell Insular d’Ibiza ha estat tan complaent amb aquesta empresa?

Ara, Mariano Juan diu que creu essencial que les plataformes siguin «corresponsables» dels anuncis il·legals de lloguer per a verificar la legalitat d’aquests. Però, com és possible que aquestes plataformes, que es beneficien enormement del negoci a la nostra illa, no puguin garantir la legalitat dels anuncis que allotgen?

És hora que Mariano Juan i el Consell Insular de Vicent Marí assumeixin la seua responsabilitat i prenguin mesures concretes per abordar el lloguer turístic il·legal. Aquestes mesures inclourien la contractació de més inspectors turístics encarregats de vigilar, controlar i fiscalitzar el lloguer turístic il·legal. Així mateix, és necessari augmentar el nombre d’instructors i administratius dedicats a tramitar i agilitzar els expedients per posar fi al coll de botella que provoca que els procediments de sanció tarden entre dos i tres anys a resoldre’s. En lloc de gastar els sous públics en ocurrències com la contractació dels diferents serveis de detectius privats al llarg de la passada legislatura i la present, que, fins ara, han derivat únicament en dos expedients que encara estan en diligències prèvies, s’han de centrar els recursos en mesures efectives.

És hora que el Consell Insular de Vicent Marí assumeixi les seues competències i que el conseller Mariano Juan ens deixi de prendre el pèl amb els seus anuncis grandiloqüents i ocurrències i que es fiqui al cap que el problema del lloguer turístic il·legal no es combat només amb autobombo i declaracions a la premsa, sinó amb actuacions contundents i efectives.

