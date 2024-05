El fracàs del Consell Insular en la lluita contra els taxis pirata

La presència creixent i cada volta més alarmant de taxis pirates a Eivissa és un reflex fidel del fracàs del Consell Insular de Vicent Marí a l’hora d’abordar aquest problema de manera efectiva. Tot i les promeses inicials i l’exhibició mediàtica de suposades accions contra aquests taxis il·legals, la realitat és desoladora. El vicepresident primer i conseller executiu del Departament de Lluita contra l’Intrusisme, Mariano Juan, es va fotografiar a principis de la legislatura passada amb 600 matrícules proporcionades per taxistes afectats. El recent informe sobre la proliferació de vehicles dedicats al transport il·legal de passatgers a Eivissa ja diu que 1.400 vehicles sospitosos de dedicar-se al transport pirata varen ser detectats l’any passat per un grup de taxistes compromesos amb combatre l’intrusisme al sector. Aquesta xifra rècord és alarmant i evidencia l’estrepitós fracàs del Consell Insular de Vicent Marí i Mariano Juan en la lluita contra els taxis pirates i l’oferta il·legal, que ha permès que aquests infractors es multipliquin i que aquestes pràctiques il·legals persisteixin i s’expandeixin.

Des que es va iniciar aquest seguiment, any rere any, les xifres han anat en augment, superant significativament les temporades anteriors. Aquest any no n’ha estat l’excepció, amb una quantitat important de matrícules ja detectades treballant il·legalment en el transport de viatgers, tot i que amb prou feines ha començat la temporada turística. La presència persistent i cada vegada més audaç d’aquests taxis pirates constitueix una violació directa de la llei i representa un perill per a la seguretat i benestar dels nostres residents i turistes.

És indignant observar com aquests infractors continuen desplegant-se a l’illa per aprofitar-se d’un negoci lucratiu i evadir impostos i regulacions. La proliferació de xarxes de taxis pirates, que operen amb total impunitat a través de grups de WhatsApp i altres plataformes en línia, que publiciten de forma descarada els seus serveis a través de codis QR a les parades de taxi i que, fins i tot, es presenten uniformats, agregant una capa d’impunitat a les seues operacions il·legals, no només representa un perill clar per a la seguretat pública, sinó que és una mostra més de l’estrepitós fracàs del Consell de Vicent Marí i Mariano Juan a l’hora d’aplicar mesures efectives contra aquesta activitat il·legal.

La falta de conseqüències significatives per a aquests infractors només alimenta la seua audàcia i perpetua el problema. És hora que el Consell Insular de Vicent Marí assumeixi les seues competències i responsabilitat i prengui mesures contundents per erradicar aquesta plaga de taxis pirates dels nostres carrers i carreteres. La seguretat i el benestar dels residents i visitants de l’illa han de ser prioritaris i no podem permetre que els infractors comprometin la nostra reputació com a destinació turística. És hora de passar de les paraules i els anuncis a una acció decidida i contundent que en tots aquestos anys de Consell Insular de Vicent Marí no s’ha arribat a vorer.

