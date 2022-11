Transport públic a Eivissa: totes les competències i cap compromís

Aquest Consell Insular de Vicent Marí no creu en el transport públic. El veu com una despesa i no com una inversió. Ni assumeix les competències, que les té totes en matèria de transport públic, ni assumeix la responsabilitat de la situació del servei d’autobusos de la nostra illa, perquè, encara que tenen totes les competències i els recursos suficients, el que no tenen és la voluntat de fer que funcioni.

És un Consell Insular, el del senyor Vicent Marí i del seu conseller de Transports, el senyor Javier Torres, que creu que augmentar la gratuïtat de la T-Jove fins als 26 anys és «un cafè per a tots» i que la gratuïtat del transport públic 2és un brindis al sol», com han arribat a manifestar públicament davant del Ple.

És un Consell Insular que es lamenta del finançament que rep per part del Govern balear, oblidant que allò que rebem ho va marcar el Partit Popular amb la llei de finançament dels consells insulars de 2014 amb José Ramón Bauzá de president i José Vicente Marí Bosó de conseller d’Hisenda, per cert, amb el vot en contra del Partit Socialista.

Un Consell Insular d’Ibiza i un president que omet, en el seu discurs victimista, el fet que la nostra illa rep cada any 30 milions d’euros per a pagar les autovies del model de mobilitat del PP. Un model que va apostar pel vehicle privat en detriment del transport públic i el fracàs del qual continuam pagant any rere any tots els eivissencs i les eivissenques. Recursos que es podrien utilitzar per a fer altres inversions, com infraestructures de transport públic.

Un Consell Insular d’Ibiza que aquest mandat ha rebut 5.750.000€ de finançament addicional per part del Govern balear, 3.500.000€ per a compensar la caiguda dels ingressos de les concessions de transport durant la pandèmia i 2.250.000€ en recursos addicionals incondicionats, i que disposa de recursos econòmics més que suficients, després que el Govern d’Espanya hagi desbloquejat els romanents, per a dur endavant mesures per a millorar i promocionar el transport d’autobusos de la nostra illa, cosa que no ha fet.

Un Consell Insular, el del senyor Vicent Marí, sense implicació i sense compromís per a mantenir la gratuïtat del transport d’autobús durant tot el 2023. Una mesura que ells mateixos reconeixen que és fonamental per a les famílies i que ajuda al foment del transport, però que condicionen al finançament íntegre per part d’altres institucions. La bonificació dels autobusos d’Ibiza, promoguda pel Govern d’Espanya i complementada pel Consell Insular, és una bona mesura. Aquesta mesura ens ha d’ajudar a convertir els usuaris circumstancials del transport d’autobús en habituals i fidelitzar-los. Per això, aquesta mesura a Ibiza ha d’anar acompanyada d’un pla de xoc amb inversions i actuacions urgents en tots els àmbits del transport públic. Actuacions que ja eren absolutament necessàries mesos endarrere, com venia reclamant el Partit Socialista, però que s’han convertit en imprescindibles i urgents davant l’actual etapa de gratuïtat.

Aquest és un Consell Insular que es lamenta i es presenta com a víctima per no rebre ni un euro de l’impost de Turisme Sostenible per a mobilitat, quan la realitat és que el senyor Vicent Marí no va presentar cap projecte relacionat amb transport i mobilitat per la nostra illa a la convocatòria d’enguany d’aquestos fons.

Un Consell que, lamentablement, serà incapaç d’adjudicar les noves concessions d’autobús abans que acabi el seu mandat, un fracàs majúscul del senyor Vicent Marí, provocat pel greu error polític de retirar el Pla de transports aprovat en la legislatura progressista i la decisió de tramitar-ne un de nou, amb tot el retard que això ha provocat.

Senyor Vicent Marí, per exercir la presidència del Consell Insular d’Ibiza s’han d’assumir les competències i les responsabilitats que aquesta comporta, i no tractar d’ocultar la ineficiència i la incapacitat tirant pilotes fora. Per governar el Consell, a part de competències, que en transport públic són totes, el que fa falta és compromís, feina i dedicació, coses que durant aquest mandat han brillat per la seua absència.