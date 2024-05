El día de la madre, un día para reivindicar

Llega el Día de la Madre y los comercios se llenan de tazas en las que se puede leer ‘La mejor madre del mundo’, ‘Te quiero mamá’ o ‘Madre no hay más que una’. El primer domingo de mayo es tradicionalmente un día para estar en familia. Los hijos agasajan a sus progenitoras con algún detalle o disfrutan de la jornada en algún buen restaurante. Personalmente, me gustaría que también fuese un día para revindicar el papel de las madres en la sociedad. Me encantaría ver una manifestación de madres con carteles que dijeran: «Esto no es un hotel en el que uno viene, come y se va», «Cuando tengas hijos, te acordarás de mí», «Todo lo que estás buscando está en su sitio» o, bromas a parte, insignias más allá de las típicas frases maternales como: «Las madres somos el futuro» o «¿Quién cuida de las madres?».

Laura Baena, fundadora del Club de Malasmadres, en el que reividica la conciliación laboral y familiar, lamenta que por estas fechas la publicidad bombardea a hijos y parejas para regalar bombones, joyas, perfumes o flores a las madres, cuando lo que realmente necesitan es dormir, levantarse tarde, tiempo para leer un libro, un día de descanso, la casa en soledad y sobre todo leyes, porque las madres no pueden llegar a todo y muchas se ven obligadas a renunciar a su carrera laboral por el bien de su salud mental. Por ello, Baena ha puesto en marcha la campaña de firmas ‘Las madres no queremos flores, queremos leyes’ con una serie de peticiones para hacer la vida más amable a las mujeres .

Un baja maternal de 20 semanas sigue siendo poco tiempo. La adaptación de jornada por maternidad tiene que ser un derecho y no quedar en manos de las necesidades de las empresas. La Ley de Familias introducía algunas mejoras pero la maternidad se merece estar mejor blindada. La natalidad está por los suelos y cada vez hay más madres primerizas a los 40, de las que muchas solo se quedan con un hijo, y gracias. Estas dos realidades me parecen motivos suficientes para preguntarnos qué estamos haciendo mal y qué podemos hacer para repararlo.n

