La resurrección del Pereyra

El icónico y entrañable Pereyra que en nuestra infancia conocimos como cine recupera su función como teatro y espacio polivalente. Es un acontecimiento que celebramos. Según nos dicen, podrá ofrecernos comedias, dramas, conciertos, funciones circenses y todo lo que al gran Nacho Cano se le ocurra. Es la mejor noticia que en muchos años hemos tenido en la Marina y del que ahora se beneficiará la ciudad, la isla y, por supuesto, también quienes nos visitan. Una vez más, sorprende que, tratándose de una rehabilitación de envergadura, haya sido la iniciativa privada la que haya apostado por devolver la vida a un ámbito urbano que parecía dar sus últimas bocanadas. Tratándose de un espacio protegido como ‘Bien de Interés Cultural’ (BIC), no se podía optar por el martillo pilón y la solución adoptada ha sido la más inteligente para evitar que el tiempo le diera una mordida que fuera ya irreversible. Como suele decirse, nunca es tarde si la dicha es buena.

Quiero pensar que, más que sacarle el rendimiento que sin duda tendrá el nuevo Pereyra, ha podido más la memoria, el sentido común y el afecto por todo lo que el viejo teatro ha significado en los últimos 125 años para varias generaciones. Su resurrección es un pequeño milagro, aunque más que milagro se ha tratado de un maravilloso empecinamiento por evitar un naufragio que estaba cantado. Su recuperación nos alegra especialmente a los más viejos de la tribu, no en vano el Pereyra forma parte irrenunciable de nuestro imaginario, el de nuestra niñez y adolescencia, un ámbito de sueños y momentos felices. De los precios de las entradas que nos anuncian no digo nada. Ya se sabe, en Ibiza, ocio es negocio. Y que no decaiga. Aunque algún detalle convendría tener estos primeros días de su andadura con los vecinos de la Marina para que pudieran acceder, con menor dispendio, al resucitado Pereyra que sienten suyo. Por cierto, supongo que su inauguración servirá para que algún plumífero hilvane por lo menudo la pequeña gran historia del Teatro. Lo merece. n

Suscríbete para seguir leyendo