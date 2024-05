Ricos y caprichosos vs pobres y piojosos

Ibiza tiene rincones que aún, por suerte, son solo para quienes vivimos aquí. Calas idílicas alejadas de la masificación y el turismo veraniego. Lugares tan bonitos que, en el momento en el que te despistas, hay quien quiere apropiárselos y construye bloqueando el paso. Porque como tienen dinero para construirse una villa en mitad de la naturaleza y con vistas increíbles, se creen con derecho a privatizar playas. Y, ¡ay de nosotros, ibicencos «pobres y piojosos», como se nos ocurra intentar pasar!

El caso de la costa de Caló d’en Real, en Sant Josep, publicado por Diario de Ibiza, no es el primero que se denuncia. Cada temporada escucho historias de amigos y conocidos que, intentando buscar un lugar tranquilo para disfrutar y darse un baño sin tener que ir apartando gente, organizan una ruta por el monte y acaban teniendo que cruzar jardines privados de lujosos chalets y escondiéndose de los propietarios, cual delincuentes, para poder llegar a su destino.

¡Denunciemos estas situaciones! No dejemos que los ricos y caprichosos nos roben más aún si cabe nuestra isla. Porque no es solo que bloqueen caminos de paso público. También están quienes construyen casas sin licencia en parques naturales y las explotan hasta el infinito y más allá; quienes compran pequeños terrenos y, sobre el mapa, intentan apropiarse de lo que no es suyo con vistas a poder construir en un futuro; o quienes alquilan sus propiedades a precios tan de locura que hacen que sea imposible encontrar una vivienda digna.

Son personas que adoran Ibiza (o eso dicen). La quieren a su manera. Les encanta porque es la gallina de los huevos de oro. Pero nosotros sabemos que esa Ibiza, su Ibiza, no es la que nosotros queremos. Luchemos para que nuestros rincones idílicos no acaben en el Tik Tok de algún influencer y para poder vivir con dignidad. Alcemos la voz para que las administraciones sepan que hay que parar esto. Yo, del equipo de los «pobres y piojosos», tengo claro que Ibiza no debería venderse a los ricos y caprichosos.

Suscríbete para seguir leyendo