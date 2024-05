A mear al servicio de caballeros, por favor

Son casi las doce de la mañana. Desde casa escucho todo el trasiego del Medieval, justo en la calle paralela ya hay puestos de la feria. Salgo a tender la ropa y cuando no llevo ni un minuto en el balcón veo entrar en la calle a un hombre. No soy muy buena adivinando edades, pero los 40 ya no los cumple. De repente, se para justo enfrente y aprovechando la tranquilidad de la zona, se pone a mear ahí mismo. Sin ningún pudor. «¡No será verdad!», digo. Me mira y ni se inmuta. Termina con lo suyo y se va. Me indigno mucho. Desde luego, ha comenzado la temporada. No hay duda. ¿Cuántas llevará encima este individuo a mediodía para mostrar en público este comportamiento? o ¿es así sin más?

Ibiza es mi casa y no me gustan este tipo de invitados. Está claro que la isla necesita el turismo. Que son muchos quienes viven de su riqueza y quienes trabajan por ello. Pero Ibiza no es sólo un destino turístico, es nuestro hogar y quienes lo visitan deberían respetarlo como tal. Hay millones de turistas potenciales que nunca tendrían ese comportamiento. Pero parece que esta es la imagen que se ha generado y la que todavía colea. El «en Ibiza todo vale»; «lo que pasa en Ibiza se queda en Ibiza» y todas esas cosas.

Se están dando pasos hacia el cambio: vigilar el turismo de excesos, poner límite al acceso de vehículos en verano, fomentar la diversificación de la oferta turística… Pero aún queda mucho por hacer. Es crucial que las medidas para controlar la masificación turística se implementen de manera efectiva y sostenible a largo plazo. Y esto implica no solo limitar el número de turistas, sino garantizar también que quienes nos visiten lo hagan de manera responsable y respetuosa.

Aunque se estén dando pasos hay motivo para indignarse y la manifestación convocada por Prou para el próximo 24 de mayo debe ser un toque de atención. Las instituciones deben tomar nota y trabajar para que la gente que venga a la isla la cuide como si fuera su casa y que decida esperar a llegar a un restaurante para mear en el servicio de caballeros. Gracias.

