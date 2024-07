Alquileres, mafia sueca y seguros ‘vendemotos’

¿Habéis escuchado hablar de los seguros a todo riesgo de alquileres? Esos que se anuncian a cientos por todos lados, que te ofrecen el oro y el moro y que te pagan tu renta si existe algún problema con los inquilinos. Pues, ojo con ellos.

Cuando una alquila su casa nunca piensa que se la pueden convertir en un invernadero de cultivo de algo ilegal. ¡Cuántas redadas habré cubierto en mi época de periodista en la Península! Pero nunca me imaginé que me podía tocar a mí. Y sí, a veces, estas cosas pasan y sin comerlo ni beberlo, te encuentras que eres tú la protagonista de la noticia.

Alquilé mi vivienda a largo plazo el octubre pasado. A una familia sueca. Lo hice a través de una inmobiliaria porque al no estar allí me daba mucha más seguridad hacerlo así. Además, por si las moscas, contraté un seguro de estos de impago de alquileres que incluía coberturas de todo tipo, según me vendieron. Todo controlado (o eso creía yo).

En marzo, recibo una llamada contándome que la Guardia Civil estaba en mi casa. Se incautaron más de 1.000 plantas de marihuana. A partir de ahí, todo fueron complicaciones y llamadas de teléfono miles.

Los inquilinos, desaparecidos en combate. Imposible contactarlos. El seguro a todo riesgo llegado el momento de la verdad, parece que no cubre todo tipo de riesgos. La inmobiliaria que me los buscó y comprobó identidad, solvencia y no sé qué más cosas de los inquilinos, igual ni lo hizo. Mi casa precintada, con lo que ni podía alquilarla de nuevo ni darle uso.

Después de casi seis meses, abogado y juzgados de por medio y bastante dinero perdido, la vivienda ha vuelto a mis manos. Del seguro, sigo sin respuesta.

De mi experiencia personal os puedo decir: ahorraos seguros ‘vendemotos’. En principio no los vais a necesitar, porque la mayoría de los inquilinos son personas como tú y yo, gente normal que vive y paga sus facturas. Y si tenéis la mala suerte de que se os meta en casa la mafia sueca y decida hacer negocios, el seguro os va a poner todas las pegas para pagar por aquello que habéis contratado.

Suscríbete para seguir leyendo