Cargar mi coche eléctrico: el desafío

Me subo al coche y recuerdo que antes de irme de vacaciones lo dejé casi sin batería. Intenté cargarlo, pero no encontré dónde. Es domingo, así que no pasa nada. Buscaré algún punto de recarga disponible y ya tengo para toda la semana, pienso. ¡Ja! Comienza el desafío. Cargar tu coche eléctrico en Ibiza puede convertirse en toda una aventura. Compruebo en la aplicación Melib que los cargadores más céntricos de Vila siguen sin funcionar y ya van muchos meses. Además, las incidencias están registradas, pero no se arreglan. Empiezo mi recorrido el parking de Ikea. ¡Bien! Uno libre, ¡menuda suerte! ¡Ja! No funciona. Vuelvo a guardar el cable de carga, arranco y me voy a la zona de los Multicines. La aplicación marca dos libres y que están activos, pero la realidad es que tampoco funcionan. Así hasta cuatro veces. Mi paseo termina frente al colegio Sa Bodega. No me lo creo. He conseguido uno de los rápidos y está operativo. En cuatro horas lo tengo a tope. Caminando de vuelta a casa pienso en Lanzarote, donde he estado hace unos días. La isla es más grande que Ibiza y tiene apenas 40 puntos de carga. Aquí superamos los 100 públicos. Algo mejor en movilidad eléctrica estamos… “Mal de muchos, consuelo de tontos”, que dice el refrán. No me consuela. ¿De qué sirve tener la infraestructura si no se mantiene?

Suscríbete para seguir leyendo