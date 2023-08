Hace unos años, no tantos, pocos podían imaginar el gran salto que darían Ibiza y Formentera en el ámbito de la gastronomía. Estas pequeñas islas y su marcada tradición culinaria han ido abriendo poco a poco sus puertas, y a día de hoy cuentan con uno de los mayores escaparates de restauración del Mediterráneo.

La gran afluencia de turismo internacional, el carácter abierto de los ibicencos y la coronación de la gastronomía como un pilar esencial en el buen vivir han sido fundamentales para impulsar la ascensión culinaria de las Pitiusas, que ya cuentan con tres restaurantes reconocidos con una estrella Michelin.

El primer brillo que otorgó la Guía Roja en las Pitiusas fue en 2014 al restaurante Can Dani, en Formentera, cuya cocina dirigía la chef Ana Jiménez. Un distintivo que perdió dos años después, con la cocinera ya en otro establecimiento.

Tras años sin noticias de Michelin, Ibiza vio brillar su primera estrella en 2020 en el restaurante Es Tragón, con Álvaro Sanz al frente. Un distintivo que mantiene este año con un menú degustación que «refleja un viaje por la historia de las civilizaciones mediterráneas y se transforma en toda una experiencia, muy cerebral, sosegada y con una gran carga de sostenibilidad», según destaca la Guía Michelin.

El esfuerzo que Óscar Molina estaba haciendo en La Gaia junto a su equipo no tardó en llamar la atención de los inspectores de la Guía Roja, y su primera estrella (la segunda en la isla) llegó en 2021. Su evolución ha sido constante, y su apuesta por el producto de proximidad y la sostenibilidad es incuestionable. De hecho, estas son dos de las virtudes que destaca Michelin de su propuesta «repleta de contrastes y responsabilidad medioambiental».

Ya con la estrella Michelin (y dos Soles Repsol) debajo del brazo, Óscar Molina quiere continuar evolucionando en la experiencia gastronómica que ofrece a sus comensales. Y precisamente con ese objetivo llegará el próximo año la versión 2.0 de La Gaia: «Estamos planteando ir a tocar las estrellas. Es un proyecto muy ambicioso, queremos hablar al mundo de lo que pasa en Ibiza, pero desde un punto de vista muy internacional», expresa el cocinero del prestigioso restaurante de Ibiza Gran Hotel.

Junto a su equipo de I+D («un grupo de profesionales inquietos y creativos») y un nuevo diseño del restaurante, La Gaia «transmitirá territorio dentro del hotel» con un proyecto de gastronomía y sostenibilidad que mira tanto al interior del restaurante como a la sociedad en general.

Y si nos preguntamos quién ostenta la tercera estrella Michelin de la isla, no podría ser otro que el restaurante Etxeko Ibiza, de Martín Berasategui, el chef con más brillos de toda España y de los más laureados en el mundo. Esta es la primera temporada del restaurante de Bless Hotel Ibiza con una estrella Michelin.

«Los reconocimientos son la consecuencia de trabajar duro pero con la misma ilusión del primer día», afirma Martín Berasategui, destacando que Etxeko Ibiza abrió sus puertas hace cinco años. «Todo el equipo estamos felices y muy motivados para seguir trabajando día a día, y esto se ve reflejado en la nueva carta, donde continuamos apostando por la máxima excelencia. Queremos que el visitante continúe emocionándose con nuestra cocina», expresa el cocinero vasco, que deja su cocina en Etxeko Ibiza en manos de Paco Budia.

La calidad gastronómica va más allá de las estrellas Michelin en Ibiza, si bien hay otros cocineros que, teniéndolas en otros de sus restaurantes, tienen presencia en Ibiza con nuevas propuestas al estilo de la isla. Uno de estos ejemplos es Edwin Vinke, dos estrellas Michelin en De Kromme Watergang, su buque insignia. El chef holandés vive su segunda temporada en 1742, el restaurante que Grupo Nassau abrió el año pasado en el corazón de Dalt Vila. Una experiencia que funde el pasado, el presente y el futuro a través de sensaciones en pleno Patrimonio de la Humanidad.

Nieves Barragán se estrena este año en Gusto, el nuevo pop-up de Nobu Ibiza Bay, en Talamanca. La cocinera vasca abrió Sabor en 2018 en Londres, y pocos meses después recibió su primer a estrella Michelin. Esta temporada, en Ibiza, propone un viaje por España sin levantarse de la mesa.

En este mismo hotel, cómo no destacar la presencia de Nobu, el restaurante del japonés Nobu Matsuhisha que, pese a no disponer de estrellas Michelin (algo que, manifiesta, no le preocupa), es uno de los más reconocidos del mundo.

El viaje gastronómico que propone el peruano Omar Malpartida en su Maymanta de Aguas de Ibiza Grand Luxe Hotel es otra de las experiencias a destacar en la isla, así como la propuesta que el chef israelí Eyal Shani sirve en North, en Six Senses Hotel Ibiza o las carnes a la brasa del chef Mauro Colagreco en Silencio.

La lista de cocineros famosos en todo el mundo en Ibiza y Formentera es más extensa, pero no hay que olvidar la gran calidad que ofrecen muchos otros chefs y restaurantes que las guías recomiendan por la indiscutible calidad que sirven a la mesa.