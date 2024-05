Un suculento menú degustación de seis platos fue la mejor presentación de la nueva propuesta del chef Roberto Ruiz en The Beach by Ushuaïa Ibiza. El cocinero, primero en conseguir una estrella Michelin en un restaurante mexicano en Europa con Punto MX (Madrid), sorprendió ayer a los comensales en Ibiza con su exquisita combinación de sabores que viajan entre el Pacífico y el Mediterráneo. Una explosión sensorial en el contexto único de este beach club de Platja d’en Bossa.

El guacamole tropical con langostinos crujientes fue el primer bocado para los comensales, que degustaron también un sabroso taco dorado de atún rojo con sandía, otro de chopitos con mayonesa de guacamole y pico de gallo y un tercer taco de cangrejo de concha blanda y carnitas de cerdo que cautivó a los paladares. El machete norteño de ternera puso la guinda a un festín mexicano que llegó acompañado del tequila Volcán de Mi Tierra. El postre, de la cocina de Ushuaïa, fue un mousse de fresa con albahaca y chocolate vegano.

Con una simpatía natural, Roberto Díaz explicó que los platos que trae este verano a Ibiza son del estilo de su restaurante Can Chan Chan (Madrid), donde presenta una «gastronomía mexicana no tradicional». «Es la respuesta a 20 años viviendo en España -expresa-. Todo sabe a México con ingredientes que no encuentras en México».

Del equipo de The Beach at Ushuaïa, con el que colabora desde la temporada pasada, afirma: «Es un equipazo. Controlar los picantes es difícil, y ellos lo hacen muy bien». Esta pincelada mexicana es sólo una parte de la cocina de The Beach at Ushuaïa Ibiza, capitaneada por en chef Adrián Paniagua, donde la esencia mediterránea es el principal reclamo.