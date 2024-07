Ivan Arauz Beusink es un talentoso chef con una trayectoria notable en la cocina internacional. Con raíces latinoamericanas y una formación sólida en Holanda, Arauz ha trabajado en diversos restaurantes prestigiosos, obteniendo múltiples estrellas Michelin a lo largo de su carrera. Actualmente, lidera el proyecto culinario en el restaurante Madunia, Ibiza, donde fusiona técnicas mediterráneas con toques latinoamericanos, utilizando productos locales y sostenibles. En esta entrevista, Iván comparte su recorrido profesional, sus desafíos y su visión sobre la gastronomía.

¿Podría explicar cómo comenzó en la cocina y cuáles fueron sus primeros pasos en este mundo?

Claro, mis primeros pasos en la cocina fueron hace casi 22 años, cuando tenía 15 años. No era muy buen estudiante y empecé a trabajar como lavaplatos en una pizzería en Holanda, donde vivía. Desde el primer día, me encantó la atmósfera de la cocina, el reconocimiento inmediato del trabajo bien hecho. Empecé lavando platos, luego haciendo pizzas, pastas y, después de seis años, decidí inscribirme en una escuela culinaria.

¿Cómo fue su experiencia en la escuela de cocina y qué le motivó a seguir esta carrera?

Decidí asistir a la escuela culinaria en Holanda porque me apasionaba la cocina. La escuela ofrecía flexibilidad, permitiéndome trabajar cinco días a la semana y asistir a clases un día. Después de trabajar una temporada en Mallorca en un restaurante más gastronómico, regresé a Holanda y completé los seis años de formación porque quería aprender más. Tuve la suerte de contar con un profesor que me apoyó mucho, lo cual fue fundamental para mi éxito.

¿Cómo fue su paso por el restaurante Rijks en el Rijksmuseum?

Trabajar en el restaurante Rijks en el Rijksmuseum de Ámsterdam fue una experiencia increíble. Es un restaurante gastronómico que sirve platos inspirados en ingredientes locales. En seis meses, logramos obtener una estrella Michelin. Posteriormente, abrimos otros dos restaurantes, ganando otra estrella Michelin en uno de ellos en un año y medio. Fue un periodo de mucho aprendizaje y crecimiento profesional.

¿Cuál ha sido su mayor reto en su carrera hasta el momento?

Para mí, cocinar es lo más fácil porque es lo que sé hacer. El mayor reto ha sido adaptarme a las diferencias culturales. En Holanda, la comunicación es muy directa, pero en otros lugares, como España, es diferente. Trabajar con personas que no están acostumbradas a este tipo de trato ha sido un desafío.

La llegada del chef a Madunia Ibiza

¿Qué le motivó a unirse al proyecto de Madunia Ibiza?

Lo más importante para mí fue la confianza de los propietarios y su visión a largo plazo. Queremos innovar cada año y no repetir lo mismo. La apertura del hotel en 2026 es una oportunidad emocionante para cambiar y mejorar constantemente.

¿Podría explicarnos un poco más sobre este proyecto?

Sí, estamos al lado de un hotel que será reconstruido y abierto en 2026. Es del mismo dueño que el restaurante, y estamos emocionados por las oportunidades que traerá para innovar y ofrecer algo nuevo cada año.

¿Cómo adapta su cocina al producto local en Ibiza?

Para mí, es sencillo. Pregunto a los proveedores qué tienen disponible y cocino con eso. No insisto en productos específicos que no sean de temporada o que no sean locales. Utilizo lo que está disponible en Ibiza o en España, y eso me permite innovar y crear platos únicos con ingredientes locales.

¿Podría darme un ejemplo de un plato de Madunia que represente esta filosofía?

Claro, por ejemplo, tenemos un crudité con vegetales de nuestro huerto, como rábano, tomate y mini zanahorias. También utilizamos pimientos rojos de una granja cercana en una receta basada en un plato típico español. Los hacemos asados con salsa pil pil.

¿Qué consejo les daría a los jóvenes chefs que están comenzando?

Les diría que no se apuren. La experiencia es fundamental y no se puede acelerar. Deberían pasar al menos uno o dos años en cada puesto para aprender responsabilidad y habilidades necesarias. La paciencia y el compromiso a largo plazo son clave para el éxito.

¿Tiene otros proyectos en mente o está enfocado únicamente en Madunia Ibiza?

Actualmente, estoy enfocado en Madunia Ibiza. No me gusta dividir mi tiempo y atención entre muchos proyectos. Prefiero concentrarme en hacer bien una cosa, que en este caso es Madunia y mi familia.

¿Cómo ha sido el feedback desde la apertura de Madunia Ibiza?

El feedback ha sido muy positivo. Desde que abrimos hemos hecho algunos ajustes, como reducir el tamaño de los platos principales porque eran muy grandes y tenemos muchas mesas de 2 o 4 personas en lugar de grupos grandes. A la gente le gusta mucho el concepto y el restaurante está funcionando muy bien.

¿Cómo definiría Madunia Ibiza a alguien que no conoce el restaurante?

Es un restaurante mediterráneo, con raíces latinoamericanas, y todo se sirve para compartir, como se hace aquí en Ibiza, creando una mesa llena de platos para disfrutar en familia.

