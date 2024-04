Las empresas de Ibiza se decantan por el ‘renting’ de vehículos

En general, y según los datos del Instituto Balear de Estadística (Ibestat), las matriculaciones cayeron un 13% en Ibiza: se registraron 962 en tres meses, 144 menos que hace un año. También es la menor cantidad desde la crisis económica (y descontado el 2021 pandémico). En comparación con hace cinco años, antes del covid, la caída es de casi un 29%. Y con antes de la crisis de las subprime, de la mitad.

En el capítulo relativo a los turismos, se han matriculado hasta ahora 570, un 13,5% menos que hace un año, o lo que es lo mismo, 89 unidades menos. En 2019 eran 318 más. En Formentera, han pasado a 20 matriculaciones, casi un 43% menos en términos interanuales.

Aparentemente, tampoco parece boyante el sector de las motocicletas en Ibiza, que matriculó hasta marzo 253 unidades, un 13,36% menos que en 2023. No obstante, no es de los peores registros de su historia, pues al menos se mantiene por encima del nivel de los dos centenares. En Formentera ha mejorado (ha pasado de 18 a 37 unidades, el doble), aunque en 2022 se matricularon el doble (72).

Lo que oculta el ‘renting’

Sin embargo, la presidenta de AECA (Asociación Empresarial de Concesionarios o Distribuidores de Automoción) en las Pitiusas, Conchita Sanguino, advierte de que esos datos del Ibestat no coinciden totalmente con la realidad. En el caso de los turismos y 4x4, las ventas han caído un 9,75%, admite Sanguino. Pero si se acerca la lupa a quiénes son los que los adquieren se aprecian matices muy esclarecedores: «En realidad, las ventas a particulares han bajado sólo un 0,46%, es decir, se mantienen, mientras que en el caso de las que se realizan a empresas, el descenso sí ha sido del 26%». La razón que explica este último gran descenso (y que no se produzca entre particulares) es el renting: «Cada vez más, las empresas acuden al producto del renting, dado que les desgrava. Y los renting se matriculan donde pertenece la entidad. Los de algunas entidades bancarias y los de las marcas no constan entonces como dados de alta en Ibiza, pero eso no significa que se hayan perdido esas ventas».

Es decir, se venden en las Pitiusas, pero no se matriculan aquí: «Es algo parecido —explica Sanguino— a lo que ocurre con los rent a car, que matriculan sus vehículos en poblaciones en las que resulta mucho más económico hacerlo», como algunos pueblos de Tramontana en Mallorca o de la sierra de Madrid. «Por ejemplo, en el primer trimestre sólo había matriculados una veintena de los rent a car en las Pitiusas», detalla la presidenta de AECA en Ibiza y Formentera.

En el caso de los particulares «no se da el renting, pues pagan al contado o financian la adquisición». Es decir, el mercado no ha bajado tanto como parece en las estadísticas del Ibestat.

Según sus datos, sube mucho la venta de SUV (vehículo utilitario deportivo) a particulares y baja «un poco» la berlina.

