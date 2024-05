Palomino dice ahora que no le consta que se repartieran las mascarillas del caso Koldo

El exdirector general del Ib-Salut Manuel Palomino dice ahora que no le consta que las mascarillas que están almacenadas en cajas en el Servicio de Salud y llevan dos años caducadas se repartieran por los distintos centros sanitarios de las islas, si bien él mismo reconoció en el documento inicial de la reclamación a la empresa que «ante la necesidad de garantizar la protección del personal de Salud, este procede a la distribución de estas mascarillas para su uso entre los centros sanitarios».

Además, en el mismo documento se confirma que, una vez recibido el análisis del Ministerio de Trabajo que certifica que no cumplían con los requisitos de una mascarilla FFP2, «el Servicio de Salud procede a comunicar a los centros sanitarios dependientes la retirada de estas mascarillas y a su almacenamiento hasta que se tomen las medidas oportunas».

Según explicó ayer Palomino en la comisión de investigación del Parlament, las mascarillas sirvieron como stock de seguridad: «No se usaron, como no se usó muchísimo material porque la pandemia no fue previsible en todo momento. Por supuesto que caducó material, también en otras comunidades», defendió. Por otro lado, Palomino asegura que «no estaba preocupado de nada» cuando la Unidad Central Operativa (UCO) se personó en las oficinas para pedir todo el expediente de la empresa Soluciones de Gestión que había suscrito el Govern en 2020 y defiende que es «bastante frecuente» que la Benemérita pida información sobre algunos expedientes. El ex alto cargo socialista reconoció que en 2020 recibió una llamada del Ministerio de Fomento por si querían participar en un envío masivo de material sanitario desde China . Cuando confirmaron su interés, Palomino envió un Whatsapp «a un número que resultó ser el del señor Koldo García» para que le explicara los detalles.