Que el PP criticara en su momento la Oficina Anticorrupción de Balears por estar, según el partido, dirigida por una persona vinculada al PSOE, y ahora, después de cargársela, el Govern balear de la popular Marga Prohens haya puesto a controlar los casos que han quedado pendientes a Catalina Ferrer. Ferrer es afiliada al PP, ex número 2 de la conselleria balear de Vivienda y ex secretaria general de la conselleria de Presidencia en tiempos de José Ramón Bauzá. Llama la atención también que le fuera adjudicada la plaza dos días antes de hacer pública la convocatoria de la misma. Esto es a lo que se llama ‘coherencia’ política.

Que la lista de espera para citas con especialistas en el Hospital Can Misses se haya duplicado en el último año y la demora media se haya situado en los 154 días. La consellera balear de Salud, Manuela García Romero, no quiso contestar este martes con todos los datos a una interpelación en este sentido y prefirió quejarse de la herencia recibida, como si no llevara ya casi un año gobernando.