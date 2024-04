La zona de los jets privados del aeropuerto de Ibiza contará con servicio de alquiler de coches

Los grandes grupos de alquiler de coches y empresas pequeñas presentan ofertas para adjudicarse alguna de las 21.500 plazas en los aeropuertos de Aena, ya que, como informa el medio Expansión, el próximo 31 de octubre vence el actual contrato de concesión y el nuevo entrará en vigor el 1 de noviembre. A la hora de diseñar este concurso se han introducido algunas novedades, como que en la zona de jets privados del aeropuerto de Ibiza se puedan alquilar coches.

A finales del año pasado se anunciaba, según Expansión, un megaconcurso para adjudicar los servicios de alquiler de vehículos en los aeropuertos de Aena. "Fue recibido con entusiasmo por el sector, puesto que estaban en juego adjudicaciones que generarían un volumen de negocio de unos 10.000 millones de euros para el reparto de 21.500 plazas para vehículos", explican.

Al parecer, según ha informado el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, "tras varios meses desde la publicación del concurso, las firmas de alquiler de coches en España han mostrado mucho interés en participar, ya que han presentado ofertas un total de 21 compañías".

Entre las firmas que han presentado su candidatura para optar a parte de este negocio de 10.000 millones que está en juego Expansión informa que se encuentran desde tótems del sector como Avis, Hertz, Europcar y Sixt, pasando por otras firmas con gran peso como OK Mobility, Goldcar, además de Centauro o Topcar. Otras empresas que también presentaron ofertas son Autotransporte Turístico Español, Record Go, Paylesscar, Canary Islands Car, Anibal y German, Proa Rent a Car, Special Price Auto Reisen, Autos Cabrera Medina, Complementos del Automóvil, Alquiler de Vehículos Auto Bamir o Sicily By Car.

El Ministerio de Transportes, además, ha introducido novedades importantes sobre los aeropuertos disponibles.

Las novedades

A la hora de diseñar este concurso, desde el Ministerio de Transportes han introducido diferentes novedades que son importantes, ya no solo en cuanto al importe, sino también sobre los aeropuertos disponibles. Como informa el medio económico: "Ahora, Aena tiene contratos en vigor con 16 operadores en 34 aeropuertos, mientras que los nuevos acuerdos tendrán una duración de entre cinco y siete años y abarcarán 38 aeropuertos y un total de 218 licencias, frente a las 170 actuales, para un total de 21.500 plazas".

La novedad más destacada y que afecta al aeropuerto de Ibiza es que la zona de jets privados del aeropuerto de Ibiza contará con servicios de coches de alquiler. Como Ibiza, otros aeropuertos de España como el de Barajas, El Prat, Palma de Mallorca y Málaga también contarán con ello. "Además, los ofertantes deberán tener un porcentaje mínimo de vehículos eléctricos en sus flotas, en función de la normativa de cada comunidad autónoma. Este criterio es decisivo, puesto que, en caso de empate entre ofertas, será elegida la que tenga más vehículos con distintivo medioambiental 'Cero' o 'Eco' y también el número de unidades adaptados a personas con movilidad reducida", concluye Expansión.