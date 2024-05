Patronal del ocio nocturno: «El alquiler ilegal de Ibiza ha distorsionado el mercado»

La Asociación Ocio de Ibiza pide poner coto de una vez por todas al intrusismo, situando el foco especialmente en el alquiler turístico ilegal. «Se nos ha ido de las manos en el momento en que cada vez tenemos incluso menos oferta turística reglada y, sin embargo, cada vez está viniendo más gente que no sabemos dónde se mete. Tenemos muy claro que esas personas están utilizando el alquiler turístico ilegal y eso es lo que nos ha fastidiado». Son palabras del gerente de dicha entidad, José Luis Benítez, al ser preguntado por quienes asocian ocio nocturno con descontrol e inseguridad.

«Cuando hay problemas en enero o febrero hay quien lo sigue achacando a las discotecas, a pesar de que en esos meses no están abiertas. Creo que hay un determinado público en Ibiza que no quiere saber nada de turismo o de discotecas, pero hay que tener muy claro que en esta isla vivimos de una sola industria, que es el turismo. No tenemos otra cosa, pero hay que regular», insiste.

«En Ibiza siempre había pasado lo mismo: si querías venir y no encontrabas vuelo u hotel, buscabas otra fecha. Ahora, sin embargo, tienes avión porque los billetes, después de reclamarlo durante mucho tiempo, se ofrecieron a unos precios razonables; y si ahora no encuentras plazas hoteleras o residenciales legalizadas, entras en plataformas y encuentras donde dormir. En cualquier sitio. Eso es lo que ha distorsionado el mercado», subraya Benítez en conversación con este rotativo.

Al mismo tiempo, recuerda que este problema dificulta que sus trabajadores puedan descansar adecuadamente y que «nuestros hijos puedan independizarse», al ir en detrimento de la oferta de vivienda residencial para quienes residen en la isla todo el año.

Con todo, señala que todo el mundo «se merece tener posibilidades para ir de vacaciones y disfrutar», aunque siempre —añade— mediante la oferta legal.

Por otro lado, el Govern está en el camino de modificar el decreto ley contra el turismo de excesos, que en el caso de Ibiza afecta a la zona del West End, en el núcleo urbano de Sant Antoni. Establece la prohibición de que puedan abrir, entre las 21.30 horas y las ocho de la mañana, los comercios con bebidas alcohólicas entre sus productos de las zonas de excesos de Balears.

Por el momento no hay nada definitivo sobre los planes del Govern, ya que se está estudiando.

En cualquier caso, el gerente de Ocio de Ibiza expresa que «hay locales de sobra para que la gente se pueda sentar y consumir sus bebidas, no para ir a esas tiendas, comprar y beber por la calle y que se vean situaciones incívicas». «Creo que no lo necesitamos y que en Ibiza podemos aceptar a todo el mundo siempre que sepa comportarse», indica.

En este sentido, expresa que «la vía pública no es un sitio adecuado para que la gente pueda consumir alcohol como quiera» y concluye, por tanto, que sería necesario mantener la prohibición de que estos comercios puedan abrir durante dicho horario. Las conselleries baleares de Turismo y Salud quieren estudiar la prohibición del consumo de alcohol en la vía pública, siguiendo el modelo de Madrid y Barcelona.

