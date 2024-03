Pimeef y sindicatos piden zonas reguladas de caravanas para trabajadores de temporada en Ibiza

Tanto la Petita i Mitjana Empresa (Pimeef) como los sindicatos reclaman al Consell de Ibiza que habilite zonas reguladas para estacionar temporalmente las caravanas, exclusivamente para el uso de trabajadores, dada la proliferación de asentamientos sin ordenar y la imposibilidad de sufragarse un alquiler para cualquier asalariado. Dejan claro que no es la alternativa deseable al problema de la vivienda, pero consideran que se ha llegado a una situación dramática y «hay que adaptarse a la realidad», subraya el presidente de la Pimeef, Alfonso Rojo.

«Entendemos que hay unas normas municipales que se deben cumplir, pero son para una situación normal. Ahora estamos en un momento en el que quizás haya que declarar la emergencia habitacional», añade Rojo. Desde la Pimeef, inciden en que la Administración debe acometer un cambio normativo que ordene la proliferación de caravanas.

Para ello, propone grandes áreas de aparcamiento con servicios de vaciado de sentinas y suministro eléctrico y de agua. La patronal quiere que la pernoctación en estas zonas se limite a la temporada turística y se destine «a la gente con contrato laboral». «No queremos un efecto llamada y llenar la isla de caravanas, ni tampoco que se habiliten esos espacios de manera que haya gente que después pueda realquilarlo a cualquiera», señala el dirigente de Pimeef.

Opciones para empresas

Además de esta reclamación a las instituciones públicas, Rojo propone que las propias empresas que dispongan de terrenos adecuados puedan habilitarlos temporalmente para las caravanas de sus empleados. También que en las naves industriales se puedan instalar casetas prefabricadas como alojamiento provisional, similar a los módulos que ya se usan en las obras o en centros educativos.

"Han surgido nuevos problemas que requieren soluciones que no se conseguirán con normativas anticuadas"

«Lo que no puede ser es quedarnos sin hacer nada. No queremos que los trabajadores estén hacinados de cualquier manera y somos los primeros que defendemos la mejor calidad de vida para ellos. Pero han surgido nuevos problemas [por la falta de vivienda] que requieren nuevas soluciones que no se conseguirán con normativas anticuadas», sentencia Rojo.

De momento, la Pimeef se ha encontrado con que estas propuestas «chirrían mucho» tanto al Consell como a los ayuntamientos cuando las han puesto sobre la mesa. No obstante, advierte de que con las actuales normativas que impiden acampar con caravanas, «solo se consigue que vayan de un sitio a otro». «Ahora van soltando las sentinas allá donde pueden, no sabemos de qué manera se enganchan a la luz y los hay que cargan el agua de las tomas municipales para camiones de limpieza», abunda Rojo.

La secretaria general de Comisiones Obreras, Consuelo López, considera que todas estas propuestas «no dejan de ser un parche pero, si no se hace algo, ¿dónde va a vivir la gente que viene a trabajar?».

Medidas polémicas

Al igual que la Pimeef, López indica que tanto CCOO como UGT han reclamado zonas de aparcamiento para caravanas, «como un camping para trabajadores», al Consell de Ibiza y los ayuntamientos, a través del Consell de Diálogo Social. «Estamos en una situación de emergencia y hay que afrontarla y evitar que la gente duerma por el bosque», subraya.

«En las caravanas no solo viven perroflautas, también hay bomberos, celadores e, incluso, residentes. Cada vez hay más jóvenes ibicencos que están buscando un terreno para alquilar donde vivir tranquilo en una caravana», advierte López.

"Las personas que están allí son trabajadores y trabajadoras, tan dignos como el resto, que no tienen donde vivir "

La dirigente de CCOO es consciente de que estas propuestas van a crear polémica. «Nos dicen que el problema se debe atajar apretando las leyes [contra los alquileres turísticos ilegales] y que la isla se declare como zona tensionada. Pues claro que sí, pero, mientras tanto, ¿qué hacemos con todos los poblados de caravanas que surgen como setas? Antes de hablar, la gente debería pensar que esas personas que están allí son trabajadores y trabajadoras tan dignos como el resto, que no tienen donde vivir y que vienen a dar un servicio a la isla», sentencia.

