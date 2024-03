Santa Eulària no ha podido acceder todavía al 'camping' ilegal de Can Negre

El Ayuntamiento de Santa Eulària emitió ayer un comunicado para informar de las actuaciones que ha llevado a cabo hasta el momento para acceder al asentamiento ilegal de Can Rova, en Can Negre, y que no han podido fructificar hasta el momento al tratarse de una propiedad privada.

En respuesta a la información solicitada por este diario antes de que ayer se publicara la información sobre este poblado, el Ayuntamiento subrayó que no se ha quedado de brazos cruzados. «Hemos realizado varios intentos para entrar allí y conocer cuál es la situación, así como para poder actuar respecto a las posibles infracciones a la normativa municipal que se puedan cometer [en la finca]».

No obstante, cada vez que el dispositivo municipal se ha personado a este terreno, que se encuentra vallado, «siempre se nos ha denegado el acceso».

Santa Eulària asegura que la cifra de personas que residen en la finca de Can Negre es muy inferior al millar

«Siendo una parcela privada, no podemos entrar sin permiso», recuerda el comunicado. Ante esta situación, Santa Eulària indica que trató de abrir un expediente que les permita el paso a la finca. Sin embargo, se da la circunstancia de que «existe un contencioso judicial sobre aquella parcela», de manera que ahora no se puede tramitar ese expediente hasta que se dictamine una resolución judicial definitiva, explica el equipo de gobierno de Santa Eulària.

Servicios Sociales

Entre otras actuaciones en este camping ilegal, los Servicios Sociales municipales trataron de averiguar si hay menores viviendo en el asentamiento de Can Negre, «tal y como aseguraban algunos vecinos, pero no se pudo certificar que fuera así».

Los despliegues municipales en los alrededores de Can Rova sí que han permitido llevar a cabo inspecciones oculares y mediante el vuelos de drones. A través de estas inspecciones, el portavoz municipal asegura que la cifra de un millar de personas que estarían residiendo en esta finca, y que recogió la información de ayer en este diario, «parece ser muy superior a la real».

Suscríbete para seguir leyendo