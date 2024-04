Unos enmascarados encierran a los niños y roban en una villa de lujo en Ibiza compinchados con una niñera

La BBC acaba de estrenar un documental de cuatro capítulos, ‘Ibiza: Secrets of the party island’ (Ibiza: Secretos de la isla de la fiesta), grabado a lo largo de 2023, en el que se muestra el lado oscuro de Ibiza y en el que se mezclan el lujo, las drogas y la delincuencia. A lo largo de cuatro episodios de 45 minutos, la presentadora Zara McDermott se adentra en las entrañas de la isla, accediendo a fiestas de lujo, las discotecas, yates o villas en las que muestra el trabajo de los concierge y acompaña a la policía, detectives privados y servicios de emergencia en su día a día, siempre muy influenciado en verano por el turismo.

Los excesos de algunos millonarios también aparecen en la serie, como la fiesta de Daisy, una niña a la que le organizaron una fiesta sorpresa y con todo lujo de detalles por su 13 cumpleaños. El evento duró todas unas vacaciones, cinco días, y costó alrededor de 100.000 euros. "Y esta no es la fiesta más cara que hemos organizado", explican en el reportaje. "Han tenido fiestas que han costado más de 100.000 euros".

Terror en una villa de Ibiza con niños

A raíz de este documental, otro periodista ha publicado un extenso artículo en el prestigioso The Times titulado 'The dark side of the White Island — Ibiza as it really is' ('El lado oscuro de la Isla Blanca - Así es realmente Ibiza') en el que va más allá de lo que muestra la BBC en su serie documental.

El periodista autor de este reportaje, Simon Mills (con 25 años de carrera a sus espaldas, exeditor del Sunday Times y premio BSME al Editor Joven del Año), es un visitante habitual de Ibiza desde hace cuatro décadas y explica algunos sucesos que conoce de primera mano relacionados con el lado oscuro de la isla.

Relata que una pareja amiga decidió, por seguridad, alquilar una villa en una urbanización privada en la zona de es Cubells (Sant Josep), ya que viajaban con sus hijos pequeños. Una precaución que no les sirvió de nada.

Mills cuenta que durante sus vacaciones el matrimonio quería salir de noche, por lo que contrató a una niñera local con buenas referencias. Con la tranquilidad de que sus hijos se encontraban en buenas manos, la pareja decidió ir a bailar a la discoteca Pacha.

A eso de las cuatro de la madrugada el padre decidió mirar su teléfono móvil y cuál no fue su sorpresa cuando vio que tenía 30 llamadas perdidas, primero de sus hijos y luego de la policía.

La casa que habían alquilado había sido asaltada y "los aterrorizados niños habían sido encerrados en un armario por hombres enmascarados y la villa saqueada. Todo había sido robado y la niñera había desaparecido", explica el periodista en The Times.