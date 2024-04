Un chef de Ibiza vive en su coche desde hace tres años al no poder pagar una vivienda

Vivir en Ibiza ha pasado de ser difícil a 'casi imposible'. El precio de la vivienda para alquilar o comprar está fuera del alcance de un sueldo medio y muchos trabajadores se ven obligados a vivir en coches, caravanas, infraviviendas o compartiendo una habitación a precio de oro.

Es el caso del chef sevillano César Nebrera en un documental de la BBC sobre el problema de la vivienda en la isla y, como consecuencia, de la escasez de personal para cubrir todos los puestos que se generan en temporada alta. El cocinero lleva viviendo en su coche tres años. “Extraño las cosas básicas que hacen la vida cómoda, como poder quedarme en tu propia casa, cocinar o incluso abrir un cajón y sacar unos calcetines. Estas son las cosas que echas de menos cuando vives en un coche”, explica a la cadena de televisión británica.

Su Kia verde es su casa porque con su sueldo no puede permitirse otra cosa. "Así que vivir así es una alternativa. Es menos cómodo, claro, pero me permite seguir quedándome en la isla”, continúa.

El precio de la vivienda afecta a todos los trabajadores

Por otro lado, no son solo los chefs, sino todo el sector de la restauración y la hostelería el que está sintiendo el impacto negativo del precio de la vivienda. Esta situación, de hecho, también afectó duramente a la rutina de Isabel María Pérez, cajera de un supermercado, y su pareja, empleado en un hotel de cinco estrellas. Cuenta a la BBC que se han visto obligados a mudarse con la suegra de Isabel. Nacida en Castilla La Mancha, Isabel está pensando en regresar a su tierra natal: "El problema en otras partes de España es que no hay mucho trabajo. Aquí hay todo el trabajo que quieras, pero no hay ningún lugar para vivir”, explica.

Una situación en la que se encuentran numerosos trabajadores de la isla, que aparcan sus vehículos, que usan como vivienda, en aparcamientos disuasorios, zonas poco transitadas o que, incluso, llegan a pagar 500 euros por aparcar y vivir en un camping ilegal como el que recientemente publicó Diario de Ibiza.

Por otro lado, la BBC también destaca la falta de trabajadores que tiene la isla por esta escasez de vivienda. "El año pasado, la IGC, organismo representativo de la Guardia Civil, afirmó que 'tres o cuatro' de sus agentes vivían en vehículos en la isla". Y es que esta situación es mucho más preocupante de lo que parece. Como informó Diario de Ibiza, precisamente debido a la situación de la vivienda, unidades de la Guardia Civil como Atestados, se han llegado a quedar hasta con un único agente de una plantilla de 13 trabajadores.