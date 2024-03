Hoteles de Ibiza: «Las caravanas no son una solución, nuestros trabajadores necesitan una vivienda digna»

Son muchos los problemas a los que se enfrenta la patronal ibicenca en esta temporada turística. A la dificultad para encontrar trabajadores cualificados y una vivienda digna a un precio asequible, se suma que ya hay muchos viviendo en caravanas. «Si la inspección ya era deficitaria en el control de la oferta ilegal y el intrusismo, imaginemos si sumamos este elemento a la ecuación. No me parece que sea la solución a la falta de vivienda, nuestros trabajadores merecen una opción digna de vivienda y entendemos que esto puede generar más competencia desleal e intrusismo», alerta Alicia Reina, presidenta balear de la Asociación Española de Directores de Hotel (y directora del Migjorn Ibiza Suites & Spa).

En este sentido, cita el caso de un anuncio que se encontró recientemente del alquiler de un coche para dormir y una tienda de campaña. A todo ello, añade, se le suma «la competencia desleal, la inflación acumulada, los incrementos de costes y la inestabilidad geopolítica».

«Otra cosa es que se regule una zona [para caravanas], se controle que sea para trabajadores y tenga unas infraestructuras que permitan que el asentamiento sea ordenado, limpio, que no genere desperdicios y haya una normativa clara de cuándo se puede hacer esto y cuándo no. Una normativa que acote el número, calidad y tiempo, y que sea una medida provisional que prevea cómo solucionar esto de una forma más eficiente. Pero si no se dan estos parámetros, no va a ser una solución», insiste Reina.

Lucha contra el intrusismo

Sobre el alquiler turístico ilegal, otra de las lacras de la isla, Reina lamenta que faltan herramientas para actuar: «Se están dando pequeños pasos para intentar poner los medios, pero no son suficientes. Tenemos que fijar como prioridad luchar contra el intrusismo para lanzar un mensaje claro de que no todo vale en Ibiza y Formentera».

El gerente de la federación hotelera Fehif, Manuel Sendino, recuerda que los hoteles ofrecen alojamiento desde hace tiempo de una manera u otra. «En ocasiones hay que reducir servicios si no tienes gente. Tenemos esta dificultad, pero que diría que ya se ha normalizado». Añade que esta falta de personal no solo se da en este sector ni solo en Ibiza.

Inestabilidad en las plantillas

Aunque las previsiones apuntan a que la temporada de 2024 será similar a la del año pasado en cuanto a llegada de turistas, el sector y sus trabajadores se enfrentan a los problemas derivados de la crisis habitacional. Esto viene ocasionando inestabilidad en las plantillas. Los trabajadores tienen un amplio abanico en el que elegir y más posibilidades de ser contratados. Eso sí, parece que en algunos establecimientos ya descartan a aquellos empleados que, incluso teniendo buen perfil aparentemente, otros años han ido saltando de hotel en hotel. «La mayoría de nosotros desechamos currículums que nos muestren estos saltos de una empresa a otra en poco tiempo. A pesar de que ya pedimos simplemente que tengan brazos, manos, piernas y a lo mejor la cabeza, cuando mis compañeros y yo vemos un currículum así preferimos no contratar», en palabras de Reina.

La apertura de la planta hotelera al 100% se dará entre el 1 y 10 de mayo, ahora solo están abiertos el 20%, aproximadamente

Explica que «con el ensayo y error» los hoteles también van aprendiendo en este sentido y que dicha estrategia le está funcionado tanto a ella como a compañeros del sector.

Inicio de la temporada y previsión

En cuanto al inicio de la temporada, Reina y Sendino coinciden en que este primer mes ha sido algo más flojo de lo esperado debido a las malas predicciones del tiempo. Esto tiene impacto en unas fechas en las que una parte importante de las reservas son de última hora. Además, Reina explica que el hecho de que la Semana Santa haya caído tan pronto no ha generado, en términos generales, cambios en las fechas de apertura: «La mayoría no hemos cambiado nuestra idea». Sendino explica que, según los cálculos de la Federación, la planta hotelera abierta actualmente se sitúa en el 20% del total, aproximadamente, y afirma que las reservas para la temporada van en la buena línea.

«Durante el mes de abril empiezan a abrir hoteles y restaurantes. Tengo la impresión de que será ligeramente más temprano que otros años. En todo caso, hasta el 1 de mayo no será el pistoletazo de salida», detalla el gerente, que calcula que entre el 1 y el 10 de mayo ya termine de abrir el 100% de los hoteles.

El perfil del visitante en marzo, continúa Alicia Reina, es «bastante variado», pero en general «ya ha visitado la isla» en anteriores ocasiones y prefiere esta versión, alejada de la masificación de los meses centrales de la temporada.

Predomina el turismo familiar y, en palabras de Sendino, «el español y el de muchos turistas de segunda residencia en la isla».

