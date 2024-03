Las caravanas 'urbanizan' Ibiza: así se ha ocupado este terreno en solo dos años

No hay lugar donde vivir en Ibiza. Donde crear un hogar. Ni para los residentes ni para quienes llegan a la isla a trabajar unos seis meses al año, en temporada. Unos empleados que son fundamentales para que la primera industria de la isla, la turística, funcione con normalidad.

Ante esta dramática situación, hay quienes han encontrado en las caravanas y hasta en tiendas de campaña la única opción donde poder vivir. Se trata de personas con trabajo: camareros, bomberos, dependientes, policías... Sin apenas los servicios básicos, estos ciudadanos han reurbanizado algunas zonas de la isla para ocupar unos terrenos privados que, además, sus dueños les alquilan por parcelas, lo que genera un negocio económico en torno a la necesidad imperiosa de tener un sitio donde dormir.

El camping ilegal de Can Rova

A la altura de Can Negre hay una zona que en solo dos años ha cambiado su fisonomía de forma radical. En 2021 se trataba de un terreno en el que no había prácticamente nada, y ahora se ha convertido en una especie de urbanización que ya muestra síntomas de saturación. Está lleno de caravanas, coches, furgonetas, baños portátiles y tiendas de campaña donde alrededor de 1.000 almas, según algunas estimaciones (Santa Eulària reduce este número, aunque no aporta uno aproximado), viven en unas condiciones que colisionan con la imagen de isla del lujo que tiene Ibiza.

En la imagen de abajo, si se pasa el ratón por encima de la flecha, se puede comprobar el cambio que ha experimentado este solar en apenas 24 meses.

Santa Eulària no consigue acceder a este solar

Por su parte, el Ayuntamiento de Santa Eulària ha informado de las actuaciones que ha llevado a cabo hasta el momento para acceder al asentamiento ilegal de Can Rova, en Can Negre, y que no han fructificado hasta el momento al tratarse de una propiedad privada.

El Consistorio subraya que no se ha quedado de brazos cruzados: «Hemos realizado varios intentos para entrar allí y conocer cuál es la situación, así como para poder actuar respecto a las posibles infracciones a la normativa municipal que se puedan cometer [en la finca]», explicó en un comunicado.

«Siendo una parcela privada, no podemos entrar sin permiso», recordaron. Ante esta situación, Santa Eulària añadió que trató de abrir un expediente que les permita el paso a la finca. Sin embargo, se da la circunstancia de que «existe un contencioso judicial sobre aquella parcela», de manera que ahora no se puede tramitar ese expediente hasta que se dictamine una resolución judicial definitiva, explica el equipo de gobierno de Santa Eulària.