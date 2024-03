“Aparcamiento que da a un acantilado, muy escondido”: así evitan ser multados los caravanistas de Ibiza

Dramática. No hay otra palabra para definir la crisis habitacional que se ha apoderado de Ibiza y que obliga a miles de personas a dormir en caravanas, vehículos, infraviviendas… en estacionamientos, campings no reglados o terrenos apartados que hacen trascender una imagen de la isla en las antípodas del turismo de lujo o familiar que se está potenciando. En plena Semana Santa, Ibiza es noticia por la problemática del acceso a la vivienda y las imágenes de trabajadores que no encuentran un sitio donde vivir se ha convertido en otra ‘marca Ibiza’ más.

Los caravanistas de Ibiza, que son muchos y se esperan aún más de cara al arranque de la temporada turística, según reconoce el Ayuntamiento de Ibiza, disponen de algunos recursos para saber qué zonas son las más adecuadas para pernoctar en la isla cuando acaban de llegar y evitar así las multas, ya que está prohibido dormir dentro de un vehículo y se pueden enfrentar a sanciones de hasta 750 euros.

Una web con consejos para los caravanistas

Existe una web en la que quienes disponen de una autocaravana dejan sus impresiones sobre determinados puntos donde pernoctar distribuidos por toda la isla. Son miles los consejos, advertencias y trucos que se intercambian para que la estancia transcurra lo mejor posible y con cierta seguridad.

Uno de los usuarios de esta web cuenta que pasó unos días durmiendo con la caravana en el estacionamiento de un establecimiento muy conocido (que aquí no se va a nombrar) y explica que el guardia de seguridad (“muy majo”) les dejó pernoctar si no obstaculizaban ningún acceso.

Y es que lo cierto es que en muchas ocasiones estos trabajadores que duermen en vehículos o en tiendas de campaña porque no encuentran una vivienda digna a un precio asequible, reciben la simpatía y el apoyo de muchos ciudadanos.

Y aparece la Guardia Civil

En la misma web un caravanista explica que estacionó y durmió en su caravana en las inmediaciones de Sant Jordi, en una zona con árboles, y que durante la noche pasó un coche de la Guardia Civil sin que les dijesen nada.

Miguel González

En la mayoría de intercambios de impresiones de los caravanistas hay una información recurrente: suelen estacionar en zonas donde hay otros como ellos, sobre todo por seguridad. Son localizaciones en las que, sin llegar a ser ‘puntos calientes’ de caravanas, suelen encontrarse media docena de ellas en pocos metros de distancia.

La existencia de baños públicos en las inmediaciones también es un dato que suelen compartir los caravanistas, igual que los precios de los menús diarios de los restaurantes que hay cerca.

Alquiler de terrenos

En este espacio online para quienes viven o hacen turismo con caravana se ofrece información sobre propietarios de terrenos en Ibiza que alquilan una pequeña parcela para que se ubique el vehículo. En la zona de Sant Josep un usuario habla de una “familia amante del mundo Camper te hace un hueco en su casa de campo”, que además dispone de una zona donde vaciar aguas grises y negras y un enchufe y manguera de agua.

En otros comentarios dejan claro los sitios que están más escondidos para evitar molestias y multas, como es el caso de una zona de Sant Josep: “Aparcamiento que da a un acantilado tranquilo y muy escondido. Es gigante y se duerme genial”.

Algunos, además, especifican las zonas en las que hay caravanas permanentemente con ciudadanos viviendo en ellas, por lo que antes de estacionar con ellas hay que preguntarles.