Piden 14 años de cárcel para un hombre que violó a una mujer en Ibiza mientras otro miraba

La fiscalía pide 14 años de cárcel a un hombre acusado de violar a una mujer a la que conoció junto con un amigo. Para este último, que contempló toda la escena sin auxiliar a la víctima pide once años y seis meses de prisión, según detalla el escrito de la fiscalía sobre el caso, cuya vista previa acoge la Audiencia Provincial, en Palma, este miércoles a las diez menos cuarto de la mañana.

Los hechos tuvieron lugar el 18 de septiembre de 2021. Esa madrugada, los dos encausados se encontraron con la víctima sobre las cinco y media de la mañana cuando ésta «regresaba a su vivienda». Los tres tomaron una copa en el apartamento en el que vivía la mujer, tras lo que, alrededor de las ocho de la mañana, se marcharon los tres a la vivienda de uno de los encausados. Éste, sin embargo, vivía en una habitación, por lo que los tres se dirigieron al cuarto. En ese momento, la víctima «se sentó en la cama para enchufar su móvil al cargador», detalla el escrito del fiscal, que continúa: «aprovechando que estaba sentada en la cama, los dos procesados, con intención de satisfacer sus deseos libidinosos y de común acuerdo, se sentaron a ambos lados de la mujer y procedieron a coger las piernas de ésta y separárselas, mientras le decían que se quedara a dormir con ellos y que no se fuera, a lo que ella se negaba». La propia víctima reconoce en su relato de los hechos que no supo reaccionar «dada la sorpresa de la actuación de ambos, quedándose bloqueada, temiendo que los procesados reaccionaran de manera violenta».

016 Las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016. En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y, si no es posible hacer esa llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

El escrito de acusación relata que uno de los dos hombres la penetró vaginalmente mientras los dos la sujetaban y le mantenían las piernas abiertas «para evitar que se zafase». Durante la violación, la mujer «no podía moverse» y, además «le insistía en que no quiería que le hiciera eso» y le pedía «todo el rato que parara». El otro hombre se marchó en ese momento a la terraza, donde permanecía «con la puerta abierta de modo que de vez en cuando se asomaba a mirar lo que ocurría, sin hacer nada para ayudar a la víctima, la cual decía todo el rato que no quería sexo» con el hombre que la estaba violando.

Tras eyacular, el acusado se marchó al baño, «momento en que ela aprovechó para marcharse». La mujer acudió al médico, donde le detectaron una «excoriación de 5mm» en la zona genital así como «lesiones contusas difusas» en uno de los pechos. Además, según asegura la víctima, la agresión sexual «han afectado de forma negativa» a su estado de ánimo.

Los dos hombres, que permanecieron diez días en prisión tras la denuncia y su detención, están acusados de un delito de agresión sexual, según la ley actual, que el momento de los hechos era un delito de abuso sexual con acceso carnal por vía vaginal. El presunto violador está acusado como autor y el amigo que le ayudó a sujetar a la mujer y que no la ayudó como coautor. Para el primero piden 14 años de prisión y expulsión de España al cumplir las dos terceras partes de la condena, orden de alejamiento de la víctima durante 20 años, libertad vigilada diez añose inhabilitación para cualquier actividad con menores de edad durante once años. Para el coautor piden once años y seis meses en las mismas condiciones que su amigo, la misma orden de alejamiento y libertad vigilada y la inhabilitación por seis años. Además, el fiscal reclama 10.000 euros de indemnización para la víctima.

