El informe policial que justificó la retirada de los rótulos contra la violencia machista en Sant Josep no existe

«La Policía Local, durante un tiempo, ha cerrado los ojos [ante los rótulos contra la violencia de género] pero ya nos han llegado los informes», señaló la portavoz del grupo municipal de Vox en Sant Josep, Araceli Colomar, en el pasado pleno del día 20 de marzo, para justificar la retirada de la señalética morada. Según este informe, la Policía habría recibido quejas porque causaba confusión entre los conductores.

Pues bien, el Ayuntamiento de Sant Josep reconoce ahora que este informe no existe. A preguntas de este diario, un portavoz del Consistorio ha admitido que «se hizo una consulta a la Policía Local» sobre este tema, pero que «no tenemos a nuestra disposición un informe». Tampoco se ha podido detallar con quién de la policía se habló, si con el jefe o con algún mando: «Con la Policía Local», insisten desde el Consistorio, sin dar más detalles.

No existe, por tanto, el informe que solicitó el grupo socialista en el mismo pleno del pasado mes de marzo para conocer qué argumentos técnicos se esgrimían exactamente para suprimir los rótulos ‘Stop violencia de género’, ‘Aquí se trabaja por la igualdad’ y ‘Sant Josep libre de violencia machista’ que se ordenaron retirar. «El Partido Popular del Ayuntamiento de Sant Josep apoyó una moción de Vox para retirar toda la cartelería municipal contra la violencia de género alegando un informe de la Policía Local que a día de hoy el Ayuntamiento no ha trasladado a los grupos municipales, por lo que sospechamos que no existe», señaló el grupo socialista antes del pleno del mes de abril. Efectivamente, no existe.

«Una vez mas, el equipo de gobierno se dedica a crear problemas allí donde no existen en base a mentiras. El PP y Vox nos engañan, no a nosotros sino a toda la ciudadanía», ha reaccionado la portavoz del grupo socialista josepí, Pilar Ribas: «Querían crear un problema que no existe porque nadie se ha quejado en estos años. Nuevamente, el PP se pone de rodillas ante las exigencias de Vox».

Reacción a Dones Progressistes

Por otra parte, el grupo municipal de Vox en Sant Josep ha reaccionado al anuncio de la asociación de Dones Progressistes de que se planteaban denunciar a la formación ultraderechista por delito de odio, y ha asegurado que estas «amenazas» no les «amedrentarán».

«Este feminismo subvencionado por medio de estas asociaciones, que se creen que hablan en nombre de todas las mujeres, se dedican a señalar a todo el que no les gusta ideológicamente pidiendo su cese o con amenazas de denuncias», señala la formación verde en un comunicado, en el que indican que «la libertad de expresión y la libertad ideológica son derechos fundamentales reflejados en nuestro texto constitucional».

