El PSOE de Sant Josep reclama que no se retiren las señales moradas contra la violencia machista

El grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Sant Josep pedirá en el próximo pleno que no se retiren las señales moradas contra la violencia machista y que, además, se instalen de nuevo en parques, jardines y centros escolares. En un comunicado, los socialistas han recordado que "el Partido Popular del Ayuntamiento de Sant Josep, en el pleno de marzo, apoyó una moción de Vox para retirar toda la cartelería municipal contra la violencia de género alegando un informe de la Policía Local que a día de hoy el Ayuntamiento no ha trasladado a los grupos municipales, por lo que sospechamos que no existe".

El PSOE ha señalado que es la segunda moción que el Partido Popular del Ayuntamiento de Sant Josep apoya para retirar símbolos del feminismo en las calles del municipio. La primera se aprobó el diciembre pasado para cambiar el nombre de la calle de la sindicalista Margalida Llogat, hija ilustre del municipio.

En este sentido, los socialistas recuerdan que el Consistorio instaló estas señales en contra de la violencia machista en marzo del año 2020 y las ubicó en lugares muy visibles del municipio como una más de las acciones impulsadas con motivo de la conmemoración del 8M, Día Internacional de las Mujeres. "Estas señales se instalaron como gesto de repulsa del municipio frente a esta lacra. Las señales se colocaron en zonas transitadas y visibles como centros deportivos o institutos. Llama especialmente la atención que se pida retirar de forma exprés la que está ubicada a las puertas del Instituto Algarb, en Sant Jordi", asegura el comunicado.

Según explican desde el PSOE, tanto el Partido Popular como Vox alegaron durante sus intervenciones para eliminar las señales moradas que era una cuestión relacionada con la seguridad viaria y que la ley de carreteras prohíbe colocar anuncios que puedan captar la atención de los conductores, así como que la violencia no es machista ni tiene género. "Todo en un momento en que se produce un desafortunado récord de denuncias por violencia de género, con un aumento de un 12% más que el año anterior", apuntan.

Desde la Dirección General de Tráfico aclaran que las señales de tráfico se suman en la lucha contra la violencia machista para demostrar que esta lacra se puede combatir desde la seguridad viaria. La cartelería es una herramienta poderosa para concienciar sobre la violencia de género, puesto que ayuda a visibilizar y romper el silencio de las víctimas para buscar ayuda y dar información sobre los recursos asistenciales.

Es por este motivo que los socialistas llevarán esta petición al próximo pleno municipal del 25 de abril y exigirán ver el informe de la policía que alega tener el Partido Popular y que recomendaría eliminar estas señales moradas. Además, el PSOE pedirá que se instale nueva señalización en parques públicos, jardines y centros escolares con el objetivo de visibilizar la lacra de la violencia de género.