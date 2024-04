La BBC lanza un documental sobre Ibiza centrado en el lujo, la delincuencia y el tráfico de drogas

El cliente VIP de un hotel sale de su alojamiento, preparado para una noche de fiesta en Ibiza. Se acerca con su coche de alta gama a una gasolinera cercana, ajeno a que una banda especializada en el robo de relojes de lujo está al acecho. En cuestión de segundos le arrebatan el Rolex que lucía en la muñeca, valorado en medio millón de euros, y desaparecen en su ciclomotor a toda velocidad. “Dinero rápido”, le comenta un agente de incógnito de la UDYCO, la brigada central de estupefacientes de la Policía Nacional, a la influencer y presentadora Zara McDermott mientras le muestra las imágenes del robo.

Esta es una de las escenas que la BBC mostrará a sus telespectadores en el documental ‘Ibiza: Secrets of the party island’ (Ibiza: Secretos de la isla de la fiesta) que la cadena BBC Three estrena el próximo domingo 21 de abril. La televisión británica centra esta producción, grabada a lo largo de 2023, en el lujo, las drogas y la delincuencia, mostrando esta cara de la isla al público juvenil al que se orienta el tercer canal de la British Broadcasting Corporation.

A lo largo de cuatro episodios de 45 minutos, McDermott se adentra en las entrañas de la isla, accediendo a fiestas de lujo, las discotecas de la isla, yates o villas en las que sigue el trabajo de los concierge y acompaña a la policía, detectives privados y servicios de emergencia en su trabajo, siempre muy influenciado en verano por el turismo.

Precios sin límite

En el primer episodio, según detalla la BBC en su página oficial, se podrá ver, por ejemplo, la actividad que se desarrolla en OBeach, donde “Wayne y su socio, Tony Truman, se han hecho ricos ofreciendo a los clubbers una fiesta diurna en la piscina para ver y ser vistos, antes de pasar a los infames clubes nocturnos”. Unas fiestas donde detallan que se llegan a pagar 1.300 euros por una tumbona y “el privilegio de codearse con personalidades como Ed Sheeran, Conor McGregor o Jack Grealish.

La serie documental también se adentra en la vida nocturna, con “entrada a las discotecas de moda a partir de 70 euros y copas de vino que pueden costar 60”. La cadena pública británica señala también que hay villas que llegan a costar 150.000 euros a la semana. “Parece que hay pocos límites a los precios que algunos pagan por saborear la experiencia ibicenca”, valora al respecto el redactor del texto promocional.

Presión "abrumadora" de las fuerzas de seguridad

La presentadora del documental explica en una entrevista con la propia BBC cómo llegó a empatizar con las personas de los servicios de emergencias y de los cuerpos de policía y la Guardia Civil, a las que siguió de cerca, por “lo abrumador” que llegaba a ser su trabajo. “Una noche, salí con la policía local a Platja d'en Bossa, el corazón de las discotecas de la isla. Durante la temporada de verano hay hasta 30.000 fiesteros por noche, y a menudo tan sólo cuatro policías. Daba la sensación de que la presión sobre ellos era inmensa. Me quedé con la duda de cómo evolucionarán los servicios de emergencia con las crecientes exigencias del turismo y me pregunté si algo podría cambiar o cambiaría”, valora.

McDermott asegura que le encanta la isla, en la que ha estado varias veces, y valora que Ibiza es “uno de los lugares más asombrosos del mundo en el que lo puedes tener todo a un paso”. Indica que en el documental presenta las “luces y sombras” de Ibiza. Asegura que no es una visión estrictamente pesimista, pero no se elude “el hecho de que las drogas son un gran problema en la isla y la enorme presión a la que están sometidos los servicios de emergencia en el contexto de las increíbles fiestas que se celebran. Realmente se ven las dos caras de la isla”.