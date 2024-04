El PSOE acusa al Consell de Ibiza de «abandonar» a los residentes de Colisée

En el pleno del Consell de Ibiza celebrado ayer viernes, el grupo socialista presentó una interpelación en la que cuestionó la actuación de la consellera de Bienestar Social, Carolina Escandell, en la gestión de la situación que sufre la residencia para mayores Colisée. El conseller del PSOE, Víctor Torres, preguntó cómo es posible que, ante la gravedad de las infracciones detectadas, finalmente solo se impusieran dos multas graves y siempre por la cantidad mínima estipulada, 12.001 euros. «Había 26 trabajadores que no acreditaron la titulación exigida, se detectaron fallos en el parte de medicación, falta de supervisión en la medicación y en la atención que se ofrece a los residentes, pacientes deshidratados, no había registros de los cambios en los pañales, no tenían terapeuta ocupacional...», desgranó el conseller de la oposición. «Usted ha firmado un pacto de no agresión con la dirección de la residencia». Acusó a Escandell de «abandonar» a los residentes de Colisée.

Por su parte, la consellera Carolina Escandell replicó que la petición de la sanción económico no la formuló ella sino los técnicos que instruyeron el expediente: «La instrucción ha sido muy rigurosa, pero le recuerdo que yo no sanciono a nadie. Quiero pensar que no me está pidiendo que presione a los técnicos. La tramitación se ha hecho de acuerdo a la ley». Y recordó que «continuamente se están haciendo reuniones de seguimiento e inspecciones, seis el año pasado y una en lo que llevamos de 2024».