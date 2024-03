Sant Josep no prevé por ahora una acera en un tramo de vía de Sant Jordi que utilizan escolares

Un tramo de la calle des Campanar, la vía que conecta la carretera de Sant Josep con la rotonda de Ca na Palleva, en Sant Jordi, no tiene acera. A la altura de la glorieta, hay un bordillo estrecho que se ve interrumpida por la valla y la pared de dos terrenos donde se almacenan vehículos y embarcaciones. Este es el tramo en el que no hay espacio para los peatones en ninguno de los dos lados de esta transitada vía y que usan escolares con el consiguiente peligro. Superada la calle des Sac, hay una acera en el lado oeste de la des Campanar que se conecta, con un paso de cebra, a de la parte este, la del perímetro de la futura urbanización de Can Raspalls en la que se encuentran el instituto Algarb y el colegio de Can Raspalls.

Escolares atraviesan el tramo sin acera, en diercción a la calle des Sac. / C.M.

Los escolares que van a pie hacia el centro de Sant Jordi pueden evitar este tramo sin acera por la calle des Sac. Aquellos que se dirigen hacia Platja d’en Bossa pueden sortear la parte de la calle des Campanar que no tiene acera por un camino de tierra en un descampado que conecta la calle Jaume I con la de Atenas, en el otro lado ya de la autovía del aeropuerto. También se puede utilizar la acera de la calle de Can Raspalls que desemboca en la misma calle Atenas. Pese a ello, hay escolares que utilizan el tramo de la calle Campanar sin la acera. Este diario presenció hace unos días a un grupo de escolares, acompañado de varios adultos, procedente de la rotonda de Ca na Palleva caminando por este tramo inseguro para los peatones de la calle des Campanar.

Un portavoz del equipo de gobierno asegura que «de momento no está prevista ninguna actuación en este tramo». Para dotar a esta parte de la calle de acera, la valla y la pared de las dos parcelas que cortan el paso deberían retranquearse varios metros.

El Ayuntamiento: no hay quejas

La misma fuente oficial señala que el Ayuntamiento no ha recibido ninguna queja por la falta de acera ni tiene constancia de que las haya. Dicho esto, el portavoz indica también que los escolares pueden emplear «distintas rutas con acera para llegar a la escuela y al instituto», que son, precisamente, las apuntadas anteriormente.

El estudio previo de movilidad de Sant Jordi encargado por el equipo de gobierno advierte, precisamente, de la existencia de calles en esta localidad sin aceras (algunas por ser colindantes con terrenos rústicos) o que no cumplen las dimensiones que marcan los criterios de accesibilidad, aparte de las barreras arquitectónicas que obligan a caminar por la calzada.

En este sentido, el plan destaca la necesidad de que se eliminen los obstáculos que impiden o dificultan la circulación de los peatones y dotar a las calles de aceras para dar continuidad a los itinerarios peatonales. De hecho, uno de los objetivos del plan es impulsar la movilidad de los peatones para reducir el uso de vehículos.

El gobierno del PP utiliza este plan para justificar la eliminación del carril bici que conecta el centro del núcleo urbano con la zona escolar y deportiva de Can Guerxo a pesar de la oposición de la mayoría de la comunidad educativa.