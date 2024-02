Las familias de los centros educativos de Sant Jordi defienden el carril bici: "No aceptaremos su eliminación"

La Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos (FAPA) y la Asociación de Familias de Alumnos (AFA) del instituto Algarb y los colegios públicos Can Guerxo, Can Raspalls y Sant Jordi han remitido un escrito al Ayuntamiento de Sant Josep en el que manifiestan su oposición a la retirada del carril bici que conecta el centro de Sant Jordi con la zona escolar y deportiva de Can Guerxo. Piden, con carácter de «urgencia» y antes de que se tome ninguna medida, una reunión para tratar esta cuestión.

