A Vila en Bici pide a Sant Josep que no elimine el polémico carril para bicicletas de Sant Jordi

A Vila en Bici señaló ayer, a través de un comunicado, estar «a favor de la conservación» del polémico carril bici de Sant Jordi que transcurre por la avenida Vicent Serra y cuya construcción en el anterior mandato provocó la eliminación de uno de los dos carriles de asfalto para vehículos a motor. Esta asociación cree que el Consistorio de Sant Josep tiene «la manifiesta intención» de eliminarlo y que tomará esa decisión en el próximo pleno.

«La ubicación de ese carril bici —argullen desde A Vila en Bici— es clave para unir la zona de Can Guerxo (donde están la escuela, el polideportivo y el campo municipal de fútbol) con el centro del pueblo». Aseguran, además, que desde su construcción «ha ido en aumento el uso de la bicicleta, hasta el punto de que las escuelas tuvieron que pedir al Ayuntamiento más aparcabicis para dar cabida a la nueva demanda». Representa, dicen, «el modelo de pueblo al que aspira A Vila en Bici: sano y tranquilo y donde la población pueda desplazarse libremente en un ambiente agradable», razón por la que ruegan al Consistorio que «reconsidere su decisión».

"Con planificación"

El alcalde de Sant Josep, Vicent Roig, asegura que la decisión no está aún tomada y que depende de un estudio de movilidad que, como anunció el pasado 5 de diciembre, está en fase de elaboración: «Nunca —indica Roig— me he escondido. Siempre he dicho que no estaba de acuerdo con cómo se hizo ese carril y con el propio trazado. Independientemente de eso, lo que siempre hemos dicho desde el PP es que todo hay que hacerlo con planificación. Ahora estamos acabando el estudio de movilidad, que entre unas cosas y otras se nos está retrasando un poco. Lo que se haga dependerá de sus conclusiones».

El problema que hay allí no es, a su juicio, el carril, «sino que se quitó la doble dirección en una de las arterias principales de un pueblo en el que, en casos de emergencia, ambulancias o bomberos han tenido que subir en dirección prohibida porque no tenían otra forma de llegar». Considera, en ese sentido, que «por encima de todo tiene que estar la seguridad de la población, para evacuaciones y emergencias». Fue, insiste, «una barbaridad que se quitara la doble dirección de esa calle».

«Ya dije —indica el alcalde—, incluso en campaña, que quitaría el carril bici por dos cosas: la primera, porque dividió al pueblo; segunda, porque se impuso sin consultar y sin planificar. No digo no a las bicis ni a los carriles bici, ni mucho menos, pero digo no a hacer las cosas sin orden».