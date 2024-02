El estudio previo de movilidad de Sant Jordi encargado por el equipo gobierno de Sant Josep a IbizaIngenieros recomienda, tal como ya había anunciado el alcalde, Vicent Roig (PP), la eliminación del carril bici que conecta el centro con la zona escolar y deportiva de Can Guerxo y recuperar el doble sentido de circulación de la calle Vicent Serra. Como alternativa, este plan propone la implantación del modelo de «ciclo calles», que es, de manera resumida, que los ciclistas compartan las vías públicas del núcleo urbano con los vehículos. En este tipo de vía, los usuarios de las bicis tendrían prioridad sobre el resto del tráfico, pero circularían por la misma calzada sin ninguna separación.

Para ello, la velocidad máxima de circulación se sitúa en 30 km/h en toda la zona urbana, desde el campo de fútbol de Sant Jordi, al norte, hasta la avenida dels Saliners (la antigua carretera del aeropuerto), al sur; y la calle Can Mariano Palerm al oeste. Se instalarían señales horizontales y verticales para definir claramente los tramos que actuarían como «ciclo calles».

La memoria del estudio justifica que la limitación de la velocidad a 30 km/h «reduce significativamente la gravedad de los accidentes de tráfico y mejora la seguridad». También disminuye las emisiones de ruido y la contaminación del aire. En todo caso, hay que tener en cuenta que en las dos calles principales, las más transitadas (las de Sindicalista Margalida Llogat y Vicent Serra), ya se limita actualmente la velocidad a 30 km/h. Además, se propone la instalación de aparca bicicletas «seguros y funcionales en puntos estratégicos».

El estudio de movilidad de Sant Jordi plantea que las bicis compartan la calle con el tráfico / eugenio rodríguez. eivissa

Carril bici hacia Platja d’en Bossa

Así, la propuesta de movilidad no contempla ningún carril bici segregado en el núcleo urbano, en contra de lo que reclaman las asociaciones de padres y madres de los centros educativos, también los del entorno, como Can Raspalls. Sí propone un carril para bicicletas que conecte el extrarradio de Sant Jordi, por la avenida dels Saliners, con el ya existente en Platja d’en Bossa que transcurre por la avenida de Sant Jordi hasta la avenida de Espanya de Vila. Por el sentido contrario, el carril bici que se propone conectaría también con Platja d’en Bossa por la calle de la Gamba Roja. El estudio justifica que los principales focos generadores de viajes en Sant Jordi son los de las zonas de Ibiza y Platja d’en Bossa, por lo que crear un itinerario ciclista que los conecte «supondría una reducción del tráfico en favor del uso de la bicicleta como medio de transporte».

La zona delimitaa para que los ciclista compartan la vía pública con el tráfico y el carril bici con la ciudad de Ibiza y Platja d'en Bossa. / D. I.

Para eliminar el carril bici actual de la calle Vicent Serra, el estudio previo de movilidad justifica que «el problema» de que esta vía sea de un solo sentido de circulación radica en que «no hay un itinerario acondicionado y cómodo», y «una cantidad de coches considerable» utiliza la calle de la Mèrlera, con un ancho muy reducido (no hay aceras) y cuyo pavimento se encuentra en muy mal estado. Coincidiendo también con el argumento esgrimido por el alcalde, el estudio destaca que el tiempo para ir de Can Guerxo hasta la iglesia de Sant Jordi es de tres minutos, pero el recorrido inverso «se duplica» y alcanza los «seis minutos». Además, indica que el carril bici actual ya obliga a sus usuarios, en «las numerosas intersecciones» existentes, a compartir la calzada con los vehículos y a «respetar las prioridades de circulación».

Propuesta de peatonalización

En cuanto a la movilidad de los peatones, el estudio previo de movilidad propone la posibilidad dad de que el entorno de la avenida dels Saliners y la zona comercial se convierta en una vía peatonal, también el de la plaza de Sant Jordi y el cementerio. En el caso de la antigua carretera del aeropuerto, el estudio considera que se debería aplicar el mismo modelo que en es Cubells, en Santa Gertrudis (Santa Eulària) o en el paseo de Vara de Rey de Vila. Los redactores de la propuesta recomiendan el estudio de estas posibles alternativas: la peatonalización de la zona exterior de los carriles de circulación y un aparcamiento subterráneo o disuasorio o la adecuación del modelo actual pero con una optimización de la superficie de los aparcamientos.

La propuesta encargada por el Consistorio también plantea cambios en la zona deportiva de can Guerxo para favorecer la movilidad de los peatones. En concreto, el estudio aconseja que se estudie «el desplazamiento o la eliminación del parque infantil que se sitúa en el medio del aparcamiento» porque las condiciones de seguridad «no son idóneas».

Cambios en el tráfico

En cuanto a la movilidad del tráfico, además de la recuperación del doble sentido de circulación de la calle de Vicent Serra, el estudio propone otros cambios para la mejora de la fluidez. Una de las más significativas es la mejora del cruce de esta calle con la avenida dels Saliners a la altura del colegio de Sant Jordi. Con esta propuesta se pretende evitar que las familias que van a recoger a sus hijos al colegio tengan que entrar forzosamente en el núcleo urbano.

Para ello, se plantean diversas iniciativas, como que se habilite un espacio adyacente a la vía para que los vehículos puedan parar (de corta duración, como en el aeropuerto) sin afectar al tráfico de la antigua carretera del aeropuerto o la posibilidad de que se habilite un acceso directo al aparcamiento de tierra situado junto al colegio sin la necesidad de dar un rodeo por el centro de Sant Jordi.

Propuesta del estudio previo de movilidad de Sant Jordi. / D. I.

Por otra parte, el estudio recomienda cambiar el sentido de circulación de la conexión de la calle Sindicalista Margalida Llogat con la antigua carretera del aeropuerto, en la esquina de la hamburguesería Vinyl. Se aconseja que los vehículos procedentes del aeropuerto no giren a la izquierda, como ahora, para entrar por el eje principal del núcleo de Sant Jordi, y evitar así el encuentro con vehículos en sentido contrario. Con esta modificación, «se mejora la movilidad de la zona».

Asimismo, otra propuesta de calado es la mejora de la vía que conecta la carretera de Sant Josep, en el punto kilométrico 2.2, con la zona deportiva de Can Guerxo. El estudio de movilidad aconseja la mejora de la geometría en planta de la calzada mediante la adecuación de su anchura y los radios de las curvas y la posibilidad de que se prohíban los giros a la izquierda. También recomienda que el Consell, como titular de la vía principal, se plantee prohibir al tráfico procedente de Can Guerxo que pueda girar a la izquierda, en dirección a Sant Josep, sino que se incorpore hacia la derecha y dé la vuelta en la rotonda situada en la entrada de la zona de Can Bellotera, que está muy cerca.

Para conectar la calle de Sa Viña de Cas Formenter con la de Vicent Serra, se recomienda acondicionar el camino paralelo, que actualmente ya se utiliza para no hacer un rodeo.

La calle Fucsia, que es la prolongación de la de Vicent Serra y que se conecta con la de Sa Viña de Cas Formenter es de sentido único. Para ello, la idea que proponen los redactores del estudio es que la calle de la Fucsia sea de subida (hacia el norte) y el camino paralelo de bajada (hacia el sur).

Calles pendientes de ejecución

Aparte de la eliminación de multitud de barreras arquitectónicas (hay aceras que no cumplen el ancho mínimo) y la mejora del pavimento de muchas calles secundarias, como la de la Mèrlera, el estudio de movilidad también recomienda la ejecución de calles previstas en el planeamiento urbanístico pendientes del desarrollo de diversas unidades de actuación. Es el caso de la calle que enlazaría la de ses Escoles Noves con la de Margalida Llogat, que «mejoraría la movilidad y reduciría los tiempos de recorrido».