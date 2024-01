La preventa de Palladium Hotel Group en Ibiza crece un 30%

Las expectativas de Palladium Hotel Group de cara a la temporada son incluso mejores que las de otras cadenas. Sergio Zertuche, su jefe de ventas, asegura que tienen unas previsiones excelentes: «Pretendemos crecer nuevamente en doble dígito en 2024 respecto a 2023, año del que estamos muy contentos con lo logrado por haber superado el hito que nos marcamos de los 1.000 millones de revenue gestionado». Para este año, de momento tienen «una gran preventa consolidada», hasta el punto de que, respecto al año pasado, ya van «casi un 30% por encima», un porcentaje muy elevado.

¿Porque hay mucho margen para aumentar o porque la gente está loca por venir a la isla?

No nos olvidemos de lo que se ha vivido durante finales del año 2023 y la incertidumbre que puede crearse por los conflictos geopolíticos que hay. Lo hemos notado ya en Canarias, que se convirtió en un destino refugio este invierno. Se notó mucha más demanda hacia allí mientras estaba sucediendo el conflicto de Israel. Entendemos que ese cóctel de cosas que ocurrían allí propició esas reservas adelantadas del verano.

Porque los turistas buscan un destino seguro.

España siempre sale reforzada cuando hay conflictos geopolíticos en el mundo.

Entonces habrá más venta anticipada que last minute.

Quiero pensar que habrá las dos cosas. En buena parte, los números que tenemos este año se deben a que hemos sacado antes la contratación: salió en 2023 de cara a 2024, que es mucho antes de lo que lo hicimos de cara a 2023. Es decir, hemos empezado antes a vender la temporada. Seguramente sea venta adelantada, que no venta incremental. Además, soy optimista respecto al last minute. En 2023, en julio y agosto no se dio esa demanda de última hora como suele darse en Ibiza, lo que provocó que hubiera mucha disponibilidad. Pero viendo la tendencia, creo que la habrá este año y tendremos que aprovecharla.

Zertuche señala que, dado que la Semana Santa cae tan temprano, a finales de marzo, varios hoteles de la cadena abrirán antes que en 2023, como el Hard Rock y el Grand Palladium de Platja d’en Bossa. La totalidad estará disponible durante el mes de abril: «El 28 ya estará todo abierto».

Respecto al final de temporada, volverán a «intentar consolidar todo octubre y alguno será cerrado en la primera semana de noviembre, para que octubre no tenga una caída de demanda en su última parte».

En cuanto a los precios, van ligados a la fuerte demanda: «Si vamos a día de hoy un 30% por encima de las reservas de 2023, es decir, al haber demanda, habrá que empezar a seguir construyendo esos precios. Aspiramos a volver a conseguir un doble dígito de incremento, o que sea elevado, en torno a un 8% o 9%. Si partimos del hecho de que en 2023 no hubo última hora y que cuando la hay es un gran revulsivo para subir la tarifa, si la hubiera, sin duda pasaremos el incremento de doble dígito».

Zertuche considera, por otra parte, que «los fondos de inversión tienen su foco puesto en los nichos del lujo, no en el del turismo que provoca masificación» y, respecto a los meses de temporada alta, sugiere cambios: «Desde hace un par de años creo que lo mejor que nos puede pasar es que en vez de tener dos meses muy muy buenos en la temporada, tengamos cuatro meses buenos. Venimos trabajando desde hace tiempo los meses de junio y septiembre, que cada vez más se acercan a los volúmenes de julio y agosto. Preferimos aplanar un poco la curva».

Abel Matutes: 2024 será un buen año

En palabras del presidente de la cadena, Abel Matutes, 2023 fue un «buen año» y 2024 «parece que lo será también». Matutes abrió la presentación, ayer jueves, de los resultados de Palladium confesando que han invertido los dos últimos años en «reposicionar» su grupo: «Por eso en este tiempo no hemos crecido tanto, pero nos hemos hecho más robustos. Ahora podremos correr un poco más».

Realmente, de los resultados del último año se desprende que la carrera ya ha empezado, según la información aportada por su CEO, Jesús Sobrino. Los 1.069 millones de euros de negocio gestionado en 2023 suponen un 16% más que en 2022, pero, y eso es lo más significativo, un incremento del 42% en relación a 2019, antes de la pandemia, cuando se alcanzaron los 752 millones de euros. Ahora, además, tienen 1.000 habitaciones menos que entonces y 1.000 empleados más gracias, entre otras cosas, a la apuesta por el turismo «de mayor poder adquisitivo, el que más gasto deja en destino». La apuesta, arriesgada, les ha salido bien.

El final de Fiesta

Sobrino ya pone fecha para el fin de Fiesta Hotels, la firma con la que empezaron los Matutes y que lleva «desvaneciéndose» hace años. Sólo queda un hotel Fiesta en el mundo y está en Republica Dominicana, pero en breve pasará a tener otra marca.

Entre los «hitos» que han vivido este año está la creación en Nueva York de su primer hotel estadounidense, el 45 Times Squere, de 139 habitaciones y que será reconvertido, tras unas obras de remodelación, en un nuevo Only You. Habrá dos nuevos hoteles de esta marca de Palladium Hotel Group: uno estará en Sevilla, tendrá 209 habitaciones y se inaugurará «esta primavera»; el otro estará en Ibiza y tendrá 156 habitaciones. Se trata de la reconversión del Palladium Hotel Palmyra, en Sant Antoni, que comenzará en invierno con el propósito de abrir en 2025 «totalmente renovado».