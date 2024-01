Palladium Hotel Group, la gestora hotelera de la familia Matutes, escala a la élite del sector en España. La compañía entró el año pasado en el selecto club de los grupos hoteleros nacionales que facturan más de 1.000 millones de euros, integrado hasta ahora solo por Riu, Meliá, Barceló, NH Hotel Group y Hotusa.

El grupo hotelero fundado hace algo más de medio siglo por el exministro y excomisario europeo Abel Matutes, y ahora presidido por su hijo Abel, alcanzó el año pasado un volumen de negocio con sus hoteles en gestión de 1.069 millones de euros, un 16% más que el año anterior (948 millones) y un 42% por encima del 2019 prepandemia, según ha desvelado el grupo en el marco de la Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur).

“Es un crecimiento muy importante porque lo hemos hecho sin prácticamente aumentar nuestra planta hotelera. El número de habitaciones ha crecido muy poco, así que los ingresos crecen gracias a mejorar la ocupación y mejorar los precios”, explica el consejero delegado de Palladium, Jesús Sobrino. El grupo gestiona un total de 41 hoteles con 13.000 habitaciones, y el año pasado sólo incorporaron un establecimiento con 140 habitaciones. “Somos un ejemplo perfecto de fórmula contra la masificación del turismo. Crecemos en resultados sin prácticamente hacerlo en hoteles. Ésa es la fórmula: más precio sin tener que aumentar el número de clientes”.

El sueño americano

Palladium desembarcó en Estados Unidos el año pasado y lo hizo a lo grande: entrando en Nueva York, con un hotel a unos metros de Times Square y propiedad de Ferrado Hotels, sociedad controlada por el vehículo inversor de Sandra Ortega (hija de Amancio Ortega). Durante dos o tres años, el establecimiento seguirá funcionando con una marca efímera, pero el objetivo a medio plazo es operarlo con la marca Only You.

Only You es la enseña para destinos urbanos del grupo y ahora propiedad en solitario de los Matutes tras comprar el 50% históricamente en manos de El Corte Inglés. La compañía pretende convertir Only You en punta de lanza para su crecimiento en el mercado de Estados Unidos, donde ya busca oportunidades de sumar hoteles en Chicago, Boston, Los Ángeles y Miami. Only You abrirá su sexto hotel este año en España, con la incorporación de un local en Sevilla, y en 2025 sumará su primer hotel internacional en Venecia. Además, la compañía trabaja en abrir en Ibiza el primer hotel Only You destinado al segmento vacacional.

El CEO de Palladium reconoce que la compañía busca activamente proyectos para crecer asumiendo la gestión de hoteles tanto en España (con el foco puesto en Mallorca, Canarias, Costa del Sol y aspirando a volver a Barcelona, en la que no está presente desde la venta de los hoteles de la marca Ayre) y en el exterior. La expansión internacional se pretende que pase por crecer en Estados Unidos, en México, Latinoamérica (con especial interés en Buenos Aires) y en Oriente Medio (singularmente Arabia Saudí y Emiratos).

La compañía fue fundada por Abel Matutes hace más de medio siglo como Grupo Fiesta y ahora se dispone a poner fin a esa enseña histórica. De aquella marca original ya sólo queda un único hotel operativo en República Dominicana, pero la compañía ha confirmado su intención de reformar el establecimiento de manera integral y reabrirlo con una nueva marca comercial de entre las que opera el grupo, preferentemente Only You o la enseña de lujo Bless.

El Grupo Matutes segregó en 2020 la propiedad de los establecimientos –que sigue en manos del holding familiar, presidido por Matutes padre- y la gestión de los establecimientos –con Matutes junior al frente-. Palladium es gestora de los hoteles de los Matutes (el 85% de la cartera actual) y también de otros propietarios. “Queremos ir balanceando esas proporciones e impulsar la operación de hoteles de terceros, no apoyándonos solo en establecimientos de la familia Matutes”, apunta Sobrino.