Los Bomberos del Parque Insular de Ibiza han acudido este miércoles a un aviso en una vivienda ubicada en la calle Lucio Oculacio de Ibiza, donde se había iniciado un fuego en la cocina. Según explican en sus redes sociales, las llamas se habían extendido a la campana extractora.

Los hechos han ocurrido pasadas las 14 horas y al lugar se han desplazado cuatro bomberos y un caporal con un camión autobomba.

Finalmente, todo ha quedado en susto y no ha habido que lamentar daños personales, sólo materiales y no de demasiada entidad. A la llegada de los efectivos el fuego ya estaba apagado, aunque han inspeccionado el lugar para comprobar que no había ningún riesgo y han ventilado la vivienda.