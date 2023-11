El Departament de Promoció Econòmica, Cooperació Municipal i Recursos Humans del Consell d’Eivissa ha posat en marxa un total de quatre cursos gratuïts de patronatge i confecció amb l’objectiu específic de reforçar la indústria tèxtil de la nostra illa i desenvolupar de forma més competitiva el sector de la moda feta a Eivissa.

S’ofereix així una formació continuada per a totes aquelles persones que vulguin iniciar-se o perfeccionar els seus coneixements en relació a l’ofici de cosidor/a i de patronatge, garantint una major professionalització del sector i potenciant l’obtenció de les acreditacions artesanals d’aquests oficis.

Els quatre cursos programats per al curs 2023/2024 es dividiran en grups diferenciats per nivells i amb màxim de 10 alumnes per grup, amb el següent calendari:

1. Curs nivell Inicial (100 hores). Dimarts de 16 a 20 h. Màxim 10 alumnes.

2. Curs nivell Avançat I (50 hores). Dimecres de 16 a 18 h. Màxim 10 alumnes.

3. Curs nivell Avançat II (50 hores). Dilluns de 16 a 18 h. Màxim 10 alumnes.

4. Curs nivell Avançat III (50 hores). Dilluns de 18 a 20 h. Màxim 10 alumnes.

Els cursos són totalment gratuïts i s’iniciaran la setmana del 13 de novembre de 2023, i finalitzaran el mes de maig de 2024.

El termini de sol·licituds serà del dilluns 30 d’octubre al dilluns 6 de novembre de 2023, ambdós inclosos. Les inscripcions es poden fer presencialment a l’oficina d’atenció al ciutadà del Consell Insular d’Eivissa, o de forma telemàtica mitjançant registre d’entrada a la seu electrònica del Consell Insular d’Eivissa. La documentació necessària es troba publicada al tauler d’anuncis de la institució.

Les sol·licituds d’inscripció s’admetran per ordre d’entrada, fins a completar el nombre total de places ofertes per a cada grup.

Per a les inscripcions als cursos de nivell Avançat, es donarà prioritat a aquelles sol·licituds de persones que comptin amb el diploma d’aprofitament expedit pel Consell Insular d’Eivissa acreditatiu d’haver cursat el nivell anterior.

Les persones no admeses que compleixin amb els requisits de participació, conformaran la llista d’espera, la qual servirà per cobrir les possibles vacants.