El pròxim 6 de desembre tindrà lloc la Cursa de s’Indiot, una de les proves més antigues del calendari d’Eivissa, amb més de 50 edicions des del seu naixement en els anys 80, i l’última cita de l’any de l’agenda ciclista. Les inscripcions d’aquesta trobada esportiva, que va comptar en la seva última edició amb més de 250 participants, estaran obertes en la pàgina web www.sportmaniacs.com, a partir del pròxim dilluns 6 de novembre a les 08.00 hores.

Aquesta prova, impulsada pel Consell Insular d’Eivissa i organitzada per Ibiza Blue Challenge, constarà de dues carreres; una dirigida als més petits, en la categoria júnior, que consistirà a recórrer d’1 a 3 quilòmetres de distància i una altra, ciclodeportiva, pensada per a adults consistent a recórrer 43 quilòmetres.

Pròximament es coneixerà tota la informació en referent a la recollida de dorsals i els detalls de per on passaran tant el recorregut pensat per als adults com la carrera dirigida als menors d’entre 5 i 13 anys.