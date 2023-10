Exigen más inspecciones y controles en las residencias de mayores de Ibiza

«Lo que pasa con las inspecciones en las residencias me recuerda al chiste del borracho que buscaba las llaves donde había luz y no donde se habían caído», afirma Dulce Fernández, una de las portavoces en Ibiza de las plataforma Familiares por la Dignidad de los Mayores (Fadigma) tras la concentración con la que la asociación, surgida a raíz de los problemas detectados en Sa Residència-Colisée, convocó este domingo con motivo del Día de las Personas Mayores. «Aunque esté oscuro, aunque cueste trabajo, como sociedad tenemos que buscar las llaves donde se han caído, no cómodamente debajo de la farola, donde no están», continúa Fernández mientras a su espalda algunas de las familias recogen la pancarta que ha presidido la protesta, a los pies de la estatua de Vara de Rey, a la que asiste algo más de medio centenar de personas, entre ellas un nutrido grupo de políticos de izquierdas. «Por la dignidad de nuestros mayores», se lee en la tela.

La plataforma exige a las instituciones más controles e inspecciones en las residencias de mayores de Ibiza. Pero controles e inspecciones que realmente cumplan su función: «No hay que buscar sólo aspectos técnicos sino también aspectos éticos que afectan a los usuarios. A cómo se les cuida, cómo se llevan a cabo esos cuidados. Y eso es algo que no se está haciendo», apunta Fernández. «Es un mal generalizado», recalca Carmen Ortiz, otra de las portavoces, cuando se les pregunta por la situación en las residencias en la isla. Ambas eluden hablar del centro privado, cuyas deficiencias y carencias que afectan a los internos, sus familiares, llevan meses denunciando públicamente. De hecho, entre los asistentes hay varios grupos de familiares. Aunque reconocen que la situación ha mejorado, consideran que aúndebe mejorar más. «No hemos venido aquí a hablar de Colisée sino de nuestros mayores. La plataforma surgió después de haber notado esa necesidad allí, pero hoy estamos aquí no sólo por ellos sino por todos los mayores». De hecho, las quejas de algunos de los que se suman a la concentración no se centran únicamente en la residencia privada. Las cosas no parecen andar bien del todo ni en las residencias públicas ni en las concertadas, según explican familiares de internos en estos centros, que se suman a la petición de Fadigma. «Los controles y las inspecciones es algo que hay que hacer por ley, no es algo que se esté inventando nadie», señala Fernández, que insiste en la necesidad de un cambio en «la manera» en la que estas se llevan a cabo. De la misma manera, las portavoces de Fadigma en Ibiza reconocen que aunque la situación en las residencias de mayores es generalizada, en el caso de Ibiza se suma «el problema de la insularidad» y la dificultad «para encontrar personal» para estos centros. «El principal problema es el de las personas que están institucionalizadas porque parece que sus derechos quedan más restringidos y vulnerados», señala Fernández. «Pierden derechos que no deberían perder», continúa la portavoz de Fadigma en Ibiza, que reclama a la sociedad de las Pitiusas que se implique en esta lucha por garantizar la dignidad de las personas mayores, especialmente de las más vulnerables. Y esto, a su juicio, pasa por la implicación de la sociedad. «Tenemos que luchar todos, con fuerza», insiste. A su lado, la periodista Maribel Torres, encargada de leer el manifiesto, asiente con la cabeza. «El mayor de los problemas que las personas mayores afrontan actualmente es la invisibilidad social. No las vemos o, sencillamente, no queremos verlas», lee Torres el texto, consensuado para toda España, a través de un megáfono. El texto, sin referencias específicas a la situación de las Pitiusas, denuncia «la lacra del edadismo», cuestiona «la narrativa de fragilidad, dependencia y vulnerabilidad» que se atribuye a los mayores y recuerda que los derechos «no caducan con la edad, aunque demasiado a menudo lo parezca». Desde Fadigma ya adelantan que convocarán más movilizaciones para reclamar una situación «digna» para los mayores. «Esperemos que seamos muchos más», concluye Dulce Fernández.