Infraestructuras de gestión del ciclo del agua insuficientes o que «no funcionan»

Falta de caudal, agua salada, pérdidas en la red de suministro... Comida tras comida, los responsables de las instituciones pitiusas muestran, en la ya tradicional comida de inicio de mandato en Diario de Ibiza, su preocupación por los recursos hídricos. El problema se sitúa, casi, al nivel del de la vivienda. Las infraestructuras del ciclo del agua en la isla son «insuficientes» y, además, las que hay «no funcionan» como deben, reconoce el presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí.

Santa Eulària, este verano, ha tomado la avanzadilla cerrando el suministro en las duchas de las playas. «¿Os lo habéis planteado los demás?», pregunta Cristina Martín, directora de Diario de Ibiza. «Horario, pero no cierre», adelanta el alcalde de Vila, Rafael Triguero, avanzando la medida que anuncia el jueves. «Es que el pico ya ha pasado», justifica el de Sant Antoni, Marcos Serra, que hace apenas unos minutos reconocía que, a pesar de que no lo habían hecho público, han tenido una «falta de caudal» que les ha obligado a hacer cortes programados del suministro.

Optimizar el agua de riego

«La gente tiene que tomar conciencia, he visto personas limpiando los colchones inflables en la ducha de la playa», comenta Tania Marí, alcaldesa de Sant Joan. Una idea que apoya la alcaldesa de Santa Eulària, Carmen Ferrer, que detalla que para optimizar el agua de riego en el municipio han optado por plantar en los jardines públicos plantas autóctonas, como el romero. «Fonoll», apunta el presidente del Consell de Formentera, Llorenç Córdoba, que lamenta, como el resto que no se pueda reutilizar toda el agua que sale de las depuradoras. «La única de la que se utiliza el cien por cien es la de Cala Llonga, y porque toda va al campo de golf», apunta el presidente ibicenco.

«Estamos pendientes del segundo intento de la balsa de riego de sa Rota», comenta Ferrer sobre la infraestructura de reutilización de agua para el campo que lleva desde el año 2000 parada. «Si al acabar estos cuatro años no está en funcionamiento será un fracaso», apostilla el presidente ibicenco mientras Ferrer señala, que, por si no fuera poco grave la situación de fugas en la red de suministro, por las grietas de las tuberías no únicamente se pierde agua potable sino que, además, cuando éstas están muy cerca del mar se cuela agua salada.

El presidente y la vicepresidenta de Prensa Ibérica

La cuestión de las pérdidas da lugar a pequeñas tiranteces entre los alcaldes y alcaldesas. Serra presume del 88 % de rendimiento en su red de abastecimiento. «Una cosa son los centros urbanos y otra tener que cubrir un territorio muy extenso como pasa en Santa Eulària o Sant Josep», matiza Ferrer a Serra.

El relato de las autoridades recuerda a Javier Moll, presidente de Prensa Ibérica, y a Arantza Sarasola, vicepresidenta, la situación con el agua que se encontraron en Canarias en el 78, cuando fundaron allí sus primeros diarios. «La vivienda y el agua son dos grandes problemas, si solucionáis estos dos pasaréis a la historia», afirma el presidente de Prensa Ibérica.