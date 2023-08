Menú con producto local, anécdotas y dedicatorias sin letra de médico

Todos los presidentes y alcaldes firmaron en el libro de honor de Diario de Ibiza en un acto que se alargó por lo prolijo de las dedicatorias. «Soy veterinario y tengo letra de médico», se disculpó Llorenç Córdoba, y se esforzó por escribir con sumo cuidado una letra ilegible, redondita, casi como de cuaderno escolar.

Mientras se terminaban las firmas se ofreció un brindis y se comentaron diversas anécdotas. Vicent Marí recordó la reciente recepción real en Marivent y explicó que está prohibido hacer una foto del rey con una copa en la mano.

Marcos Serra: "estuve dos noches sin dormir"

También comentaron cómo decideron dar el salto a la política: «Cuando me lo propusieron estuve dos noches sin dormir», confesó Marcos Serra. «A mí me lo propuso Vicent [Marí]», confesó Carmen Ferrer, «y le dije que yo no soy política, que soy economista». «Al final siempre tienes que engañar a alguien», completó Marí entre risas. El menú que degustaron fue cocinado por la chef Isabel Cabrera y consistió en una mousse de queso illot con higo y confitura de naranja como entrante, un arroz meloso con chipirones y carpaccio de gamba de Formentera y alioli de lima de primero, y una lubina con compota de tomate, menta y muselina de pimientos.

De postre, milhojas de crema de limón con frutos rojos y nata montada. Se sirvió vino blanco Savina y tinto Es Virot de la bodega Terramoll de Formentera (propiedad también de la familia Moll). «¿Pedimos la cuenta?», comentó Marcos Serra al terminar, provocando la risa de todos los presentes.