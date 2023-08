Vera y Costa se contradicen sobre cómo se financiará la gratuidad de las ‘escoletes’

Siete días después de que Marga Prohens anunciara que bonificará las escoletes de Balears, el Govern todavía no ha dejado claro cuánto costará y cómo se financiará la medida. El conseller de Educación, Antoni Vera, dice que la parte más importante la cubrirá «la Comunidad Autónoma» y el resto, «especialmente el dinero destinado a crear nuevas plazas, con fondos europeos». Tampoco se ha especificado todavía el coste global de la iniciativa.

En cambio, fuentes de la conselleria de Hacienda que dirige Antoni Costa aclaran que el departamento está «analizando» si sufragar esta medida con los fondos europeos Next Generation es posible. En caso de que sí lo sea, las previsiones de Vera se cumplirán. Pero desde Hacienda también contemplan que una medida como la gratuidad de las escoletes no pueda costearse con este tipo de fondos, aunque Vera lo afirmara el pasado martes en declaraciones a los medios.

De ser así, el Govern tendría que poner en marcha una modificación de crédito, ya que la partida extra para esta medida no está presupuestada. Sin embargo, preguntado por cómo se redistribuirían los gastos para cubrir la financiación de la gratuidad de la etapa 0-3, el departamento de Hacienda contesta que todavía «se está estudiando» y que, por tanto, de momento no se sabe qué recursos habría que recortar para poder costear la iniciativa de Prohens.

Cabe decir que no es la primera vez que se financiaría la creación de plazas públicas con fondos Next Generation. El Govern de Armengol ya lo hizo en abril de este año, poco antes de agotar su legislatura, cuando destinó 11 millones de euros en parte sufragados gracias al programa de la Unión Europea, aunque no estaba relacionada con la financiación de su bonificación a la etapa 0-2.

En cualquier caso, de la ambigüedad del conseller de Educación, que todavía no ha aclarado el coste total de la medida (dice que todavía se está «cuantificando el coste exacto» y la cifra que maneja es de 45.000 euros por aula, pero eso depende del número de niños por clase y la etapa infantil tiene ratios desde 7 alumnos hasta 18), y la discrepancia del conseller de Hacienda, que no tiene claro si su homólogo está en lo correcto, se desprende incertidumbre en el Govern sobre cómo financiar la bonificación.

Los cálculos de Educación

Educación calcula que costará 45.000 euros por aula (el mismo cálculo que hizo Armengol cuando anunció la bonificación a la etapa 2-3) y asciende el número de centros beneficiados a 182, pero faltaría saber la cantidad de aulas que tiene cada centro para estimar, aunque sea de forma aproximada, cuál será el importe final. Además, la idea de Prohens y Vera es incluir en la ayuda a las guarderías, pero de momento ninguna está en condiciones de empezar a beneficiarse en septiembre; si al final pueden adherirse, el coste total sería mayor. Una semana después del anuncio, el Govern todavía tiene incógnitas que despejar.