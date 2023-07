Voto por correo en Ibiza: «Escoger es un dolor de cabeza»

Son las 10 y pico de la mañana en la oficina de Correos de Vila, al final de la avenida Isidor Macabich, y decenas de personas van entrando a cuentagotas para depositar su voto por correo. Acceden al interior pensando que este jueves es el último día para hacerlo, aunque apenas dos horas después, aproximadamente, Correos anuncia que solicita a la Junta Electoral Central ampliar el plazo hasta hoy, 21 de julio, a las 14 horas, una petición que fue finalmente admitida. Hasta esa hora los electores pueden continuar recogiendo la documentación y emitiendo su voto en el mismo momento. Y es que ha sido masiva la cantidad de solicitudes para votar de esta forma, al convocarse apresuradamente los comicios en verano, cuando muchos disfrutan de sus vacaciones o trabajan lejos de casa.

Hay casuísticas de todo tipo entre los electores de esta oficina: ibicencos que el domingo estarán fuera de viaje (o eso pensaban), trabajadores de temporada o turistas que visitan la isla. Muchos votan por correo por primera vez y después de que se les hubiese pasado el plazo en los comicios del 28M. Ahora han estado pendientes para que no les vuelva a ocurrir lo mismo.

Marga Prats, que es de Sant Antoni, pero vive y está empadronada en Vila, estará este domingo de escapada en Alicante para celebrar su cumpleaños, que es este jueves, día en el que ha ejercido su derecho aprovechando que libra en el trabajo: «Mira qué forma de celebrarlo», bromea tras salir de la oficina. Cuando el presidente Pedro Sánchez anunció el adelanto electoral, Prats ya tenía prácticamente organizadas sus vacaciones, así que sabía que iba a tener que solicitar el voto por correo, aunque estaba pendiente de si le tocaba estar en una mesa el 23J, algo que finalmente no ha pasado.

Voto por descarte

Admite que no vota precisamente con ilusión: «He elegido un poco por descarte y para frenar algunos movimientos que hay en la sociedad y en la política». De hecho, Prats explica que su nivel de implicación electoral ha crecido con el paso del tiempo: «Hace años pasaba más de ello, ahora ya no. Creo que votar es importante. Luego todos nos quejamos, pero si no respondemos en las urnas…».

Esta ibicenca, que es farmacéutica, también votó el 28M, aunque es ahora cuando lo hace por primera vez por correo. Preguntada por cómo ha sido el proceso, responde que «complicado». «Hoy [por ayer] he ido rápido, pero he contabilizado que me he tirado unas dos horas en Correos entre un día y otro. He venido tres veces: la primera fue para la solicitud, que estuve aquí casi una hora; la segunda, en la que invertí otra hora, para ver si había llegado, porque habían venido dos veces a casa, pero yo no estaba. Ahora, en la tercera ocasión, he depositado el voto». Formuló la solicitud en el último tramo para hacerlo: «No el último día, pero sí que apuré un poco». Se podía solicitar desde el 30 de mayo hasta el 13 de julio en cualquier oficina de Correos o de forma telemática en la web. Prats ha venido este jueves, el que en teoría iba a ser el último día para depositar el sobre con las papeletas, aprovechando su libranza: «Hasta ahora ha sido complicado por la conciliación del trabajo, mi niña, la familia…».

Hace año pasaba más del tema, pero ahora no. Votar es importante. Luego todos nos quejamos Marga Prats - Residente en Ibiza

Tal y como recogió el martes este diario, Correos ha admitido 36.401 solicitudes de voto por correo en estas elecciones generales en Balears. En concreto, se han recibido 26.363 solicitudes presenciales dirigidas a las delegaciones provinciales de la Oficina del Censo Electoral en las Illes y 10.038 de forma telemática a través de la web de Correos, mediante firma electrónica. «Todo el proceso está funcionando con normalidad y se toman las medidas necesarias para ello. Correos quiere mandar un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía: todo el que haya solicitado voto por correo va a poder ejercer su derecho», destacaron entonces desde esta empresa pública. Además, se incrementaron los horarios y se ha dado prioridad al voto por correo.

Blanca Huedo, que es sanitaria y reside temporalmente en Mataró, ha vuelto a su isla natal de vacaciones. Pensaba que este domingo estaría de viaje por Europa (aunque finalmente no será así) y es por ello que solicitó el voto en Correos. Reconoce que elegir papeleta le ha supuesto, como de costumbre, «un dolor de cabeza»: «Cada vez me pasa que no sé a quién votar. Me lo estudio, pero no sé… siempre tengo varias opciones, ninguna me cuadra y haría un mix entre varias». Finalmente, esta joven de Vila decidió su voto el miércoles, un día antes de entregar las papeletas en Isidor Macabich, y, a pesar de los bulos que han corrido estas semanas, confía en el voto por correo.

Siempre tengo varias opciones, ninguna me cuadra y haría un mix entre varias Blanca Huedo - Ibicenca residente temporalmente en Mataró

Expresa que, aunque el proceso no ha sido difícil, «los tiempos han ido un poco justos»: «Lo pedí desde Mataró y he votado desde Ibiza. Estuve a un día de no llegar a tiempo de recoger las papeletas allí, porque cuando las pides tardan varios días en llegar. Las papeletas me llegaron un viernes y yo volvía a Ibiza el lunes, así que ese viernes tuve que salir del trabajo e ir a Correos a buscarlas en persona». Intentaron entregarle a domicilio las papeletas en mano, pero no fue posible: «Venían a mi casa [en Mataró] entre las 11 y las 12 de la mañana y yo trabajo hasta las cinco, y el lunes yo venía a Ibiza a las cuatro de la tarde, pero por la mañana tal vez tampoco me hubiesen encontrado en casa». Es por ello que salió de su trabajo el viernes para recogerlo todo y poder ejercer su derecho.

Antes esta ibicenca vivía en Girona y desde allí lo hacía todo, tanto pedir el voto como votar, por lo que iba más rodado. En las últimas elecciones, las de mayo, se le pasó el plazo. Quien entonces tampoco pidió el voto por correo fue María, profesora en Ibiza que se encontraba de viaje por aquellas fechas. Como el domingo no estará aquí, este jueves vota por correo por primera vez. «En total, he venido cuatro veces a Correos y al final he votado. Hoy [por ayer] había bastante gente, pero una vez que me ha tocado, ha sido rápido». En total, ha estado dentro de la oficina alrededor de «media hora o cuarenta minutos como mucho esperando». Es de Santa Eulària y señala que vota con ilusión.

«Ha sido fácil»

Poco antes que ella, también ha votado Ana, una joven sevillana que está disfrutando de la isla desde hace una semana: «Estoy aquí de turismo y aún no tengo decidido cuándo volveré, tal vez el martes o el miércoles, no lo sé». «Es la primera vez que voto por correo. Vine aquí el lunes, pero la carta no había llegado y he tenido que volver. Lo solicité el jueves de la semana pasada en Sevilla».

Justo después de ella votan J.C. y N.M., dos trabajadores de temporada procedentes de Gran Canaria. «Puede fastidiar lo de tener que venir aquí y gastar tu tiempo en esto, pero la verdad es que ha sido fácil», valoran. Acudieron a la oficina hace hoy unos cuatro días, pero sus papeletas no habían llegado. Finalmente han votado este jueves y lo han hecho «con ganas de cambio».

También acude a votar a la oficina de Correos en Vila la exvicepresidenta del Parlament balear por Unidas Podemos, Gloria Santiago, que pensaba que este domingo iba a estar fuera de la isla. Confirma que se decanta por Sumar. Cuenta que de momento se retira de la política, pero no de la «batalla cultural» y de la «lucha social».

Un elector que se encuentra en Ibiza trabajando para un mes, destaca que votar por correo «ha sido muy sencillo»: «Pensaba que iba a ser más complicado, pero todo lo contrario». «Es la primera vez que vengo. Pedí que me lo mandasen aquí y he venido ahora. Creía que iba a tardar más, pero ha sido rápido. He estado esperando unos 15 o 20 minutos».

Ha apurado hasta este jueves simplemente por motivos de agenda: «Tenía claro que quería votar y no he venido antes por eso. Me gusta votar». En su caso, también es la primera vez que vota por correo: «El 28M no voté porque se me pasó el plazo, viajo mucho por trabajo».